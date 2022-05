¿Se queda o se va? Toda Francia expectante por el futuro de Kylian Mbappé

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Se queda? ¿Se va? ¿Destino Madrid? Los rumores sobre el futuro de Kylian Mbappé se aceleran a medida que el contrato del atacante francés con el PSG se acerca a su final, lo que está terminando por crear malestar en el entorno del jugador.

El futuro del delantero de 23 años, que por consenso general está llamado a ser la estrella de las próximas temporadas, anima el final de una campaña en la que la Francia futbolística ya no tiene otro centro de atención.

La prensa se ha lanzado a una batalla por anunciar antes que nadie la decisión de Mbappé, mientras que sus allegados sostienen que la pelota está todavía en el aire.



Le Parisien publicó en su web este jueves que los propietarios cataríes del PSG habían arrancado un acuerdo de principio al jugador por dos años con uno en opción adicional, a razón de 50 millones de euros netos por temporada y una prima de 100 millones también libres de impuestos.



La información levantó ampollas entre los Mbappé y llevó a su madre, Fayza Lamari, airada, a desmentirlo a través de las redes sociales

"No hay ningún principio de acuerdo con el París Saint-Germain (ni con ningún otro club). Las conversaciones sobre el futuro de Kylian continúan en un ambiente de gran serenidad para permitir que tome la mejor decisión, respetando a todas las partes implicadas", publicó en uno de los pocos mensajes que cuelga en Twitter.

No contenta con desmentir a Le Parisien de forma tan categórica, acudió a la competencia, L'Équipe, para contar que su hijo se decanta "más bien por irse".



Eufórica al leer un diario, la afición recibió como un jarro de agua fría la información del otro, matizada posteriormente al asegurar que las cosas están al 50 %.

Gala de premios

En medio de todas las especulaciones, el jugador ha anunciado a su club la intención de estar presente en la gala del sindicato francés de futbolistas (UNFP) en el que es el principal favorito para ser elegido, por segundo año consecutivo, como el mejor futbolista del país.



La entrega de premios tendrá lugar el próximo día 15, cuando el PSG comienza una gira por Catar. Pero como hay tanto miedo a desairar al futbolista, la dirección le ha permitido quedarse en París para participar en ese evento.



De nuevo, eso ha relanzado los rumores porque fue precisamente en esa gala cuando en 2019 abrió la puerta a proseguir su carrera fuera de París.

"Ha llegado el momento de asumir más responsabilidades, en París, si fuera posible. Sería un gran placer. Si no fuera en París, podría ser en otro lugar, en el marco de un nuevo proyecto", afirmó vestido de esmoquin, antes sus pares hace tres años.



Por entonces, no era tan importante en el vestuario parisiense ni el final de su contrato parecía tan cercano, por lo que la frase causó una impresión moderada.



Desde entonces las cosas han cambiado. Mbappé se ha convertido en el centro del proyecto del PSG y su negativa a renovar mantiene paralizado el futuro del club.



Por eso, cuando con toda seguridad vuelva a subir al escenario para recoger el premio al mejor jugador del año, sus palabras serán analizadas hasta el mínimo detalle. A menos que, como sostienen algunos, no haya elegido ese momento para aclarar definitivamente su futuro.



Otros aseguran que esperará al final de la temporada, lo que apuntaría a que su futuro está lejos del Parque de los Príncipes. El delantero evitaría así la animadversión de la grada ante esa decisión.



Hasta que llegue ese momento, todo apunta a que el "caso Mbappé" seguirá nutriendo la actualidad, en medio de una danza de rumores y contrarrumores que entusiasman y decepcionan a los aficionados.