Maximiliano Pereira fue la figura ante Rentistas y demostró su vigencia

Walter Gargano sostuvo la pelota en las cercanías del tiro de esquina, la filtró para Maximiliano Pereira y este, al ingresar al área, sacó un remate a tres dedos que se tornó inatajable para el arquero Nicolás Rossi. Así se construyó la jugada del gol aurinegro, que llegó de forma tempranera y terminó dándole tres puntos vitales para afianzarse en la cima.

Sin embargo, la actuación del “Mono” no solo se limitó al festejo inicial, sino que fue crucial para la ofensiva aurinegra con sus proyecciones constantes. A sus 37 años mostró una vez más su vigencia e hizo olvidar la ausencia de Giovanni González, que se encuentra disputando la Eliminatoria con la selección uruguaya.

Además, sus arremetidas ofensivas no comprometieron la defensa aurinegra, ya que demostró una buena capacidad física para el retroceso. De hecho, no pasó ningún sobresalto ante las proyecciones de Lucas Morales y Agustín Acosta. Dentro de un equipo que no mostró su nivel habitual y estuvo falto de eficacia de mitad de cancha hacia adelante, Pereira fue la figura.

Lo dijo el propio Larriera en declaraciones para VTV Plus: “No fuimos contundentes en el inicio”, manifestó. Es que más allá de la ventaja, Peñarol no optimizó el gol que llegó casi desde los vestuarios y por momentos le cedió el protagonismo a un Rentistas audaz que en ningún momento relegó su plan inicial.

Asimismo, los inconvenientes que tuvo Juan Manuel Ramos por el sector izquierdo resaltaron aún más la labor del “Mono” por el lado derecho. Es que el exlateral del Spezia quedó por momentos en solitario a la hora de marcar a Salomón Rodríguez y Jonathan Urretaviscaya, que solían generar superioridad numérica por ese lado y sacaban ventaja. Sin embargo, carecieron de eficacia ofensiva y eso les impidió obtener sus primeros puntos.