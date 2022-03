Maximiliano Cantera: su rol en el Depor, el recuerdo de Nacional y qué propósito se plantean

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El objetivo es superador. Ya lo dejó claro en varias ocasiones Francisco Palladino: esta temporada quieren ir por más. Ya no se conforman con sostener la categoría y le apuntan a competencias internacionales. Las primeras cuatro fechas confirman que Deportivo Maldonado es un equipo competitivo; suma nueve puntos y es escolta del líder Wanderers. En diálogo con Ovación, Maximiliano Cantera, uno de los referentes del plantel, se refirió a cuáles son las características que definen al grupo de trabajo: “Es un plantel humano, humilde, que sabe lo que pretende y por ahí es el camino, no solo hay buenos jugadores sino que hay un plantel donde todos sabemos lo que queremos y tiramos todos para el mismo barco”.

Al ser consultado sobre cuál es la idea de juego que transmite el DT, Cantera respondió de forma contundente: “Somos un equipo que intentamos jugar al fútbol, queremos ir, ser protagonistas y ganar en cualquier cancha”. De todas formas, el mediocampista reconoce que hay ocasiones en las que el rival contrarresta el juego propuesto y es necesario adaptarse a la circunstancia. “Es un plantel parejo donde sabemos bien que lo primordial es jugar, pero hay veces que hay que meter y el equipo está a la altura porque todos sabemos que el fútbol uruguayo es complicado”.

En este sentido, el futbolista citó un ejemplo reciente donde no predominó el buen fútbol pero lograron el objetivo: “Como en el caso del partido ante Nacional en el Gran Parque Central, nos paramos bien y sacamos un resultado ganándole a un grande. De repente, no es la forma que queríamos, pero lo ganamos igual”. Sobre este aspecto, profundizó contando la doble cara que fortalece al equipo: “Tenemos lo que el técnico pide, que es buscar ser protagonista, y a su vez tenemos rebeldía para afrontar cualquier situación”.

Aquella noche de debut en el Apertura fue especial para el oriundo de Los Cerrillos. El Depor debutó con victoria 3-2 ante el tricolor en tiempo adicional y el héroe de la jornada fue justo él, que le convirtió al club del que es hincha. “Hoy me toca defender los colores de Deportivo Maldonado, obviamente que el gol que hago en la hora y nos da el triunfo en el tema laboral es importante, no solo para mí sino para el club; queda un gustito ahí donde de repente le ganamos en la hora al equipo del que soy hincha, pero como profesional tengo que trabajar duro y tratar de hacer las cosas que tengo que hacer para defender al club que está confiando en mí”.

Respecto de si le hubiese gustado quedarse un tiempo más en Nacional, sostuvo: “Sin duda, yo siempre lo dije: si fuese por mí me quedaba a vivir en Nacional, soy consciente de que esto es fútbol, como equipo grande no se ganó nada, ni un campeonato, y esto era de esperarse. Pero nada, allí pasé siete u ocho meses felices de mi vida, donde me tocó estar en el equipo de mis amores, pero sé que el fútbol es así y ahora hay que seguir trabajando duro; uno nunca pierde la ilusión de poder volver”, contó con entusiasmo.

Cantera contó que por compromisos familiares no pudo ver el último clásico, pero dijo que no le generaron molestia los últimos antecedentes porque de sus cuatro encuentros ante Peñarol solo perdió en uno de ellos.



La Copa Sudamericana quedó pendiente

Aunque su historial clásico con la camiseta tricolor ante Peñarol lo beneficie, Cantera sabe que la llave perdida por la Sudamericana “golpeó mucho” y que ahora llegó una nueva derrota, pero se mostró positivo: “Conozco mucho la interna de Nacional, los compañeros y confío mucho en ellos para revertir esto y salir hacia adelante”, declaró.