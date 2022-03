Mauro Méndez: su presente goleador, la joya que tiene Wanderers y el objetivo para 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No había sido el inicio ideal. Estuvo afuera de la convocatoria en el debut por el Torneo Apertura y todo parecía oscuro, pero Mauro Méndez acabó convirtiéndose en una de las figuras de Wanderers tras las primeras cuatro fechas. Lleva tres goles en igual cantidad de encuentros y su promedio de conversión asombra: un grito sagrado cada nueve minutos.

“No, sin duda que no esperaba este momento. Esa semana que no estuve citado fue muy difícil, no pasé muy bien, pero el fútbol es así también: hay momentos en los que estás muy abajo, en los que estás mal, y otros en los que estás allá arriba; ahora disfruto de estar jugando y de que está entrando la bocha”, declaró.

Consultado acerca de esos momentos de adversidad, detalló: “La cabeza es la que te juega más en contra y decís: 'Bueno, por qué será que no estoy jugando, qué le pasará al técnico conmigo o qué no estoy haciendo bien', eso es lo que más te moviliza la cabeza”. De todas formas, destacó que el apoyo de su círculo íntimo fue crucial; un “salvavidas”.

En ese momento solo encontró una forma de mejorar su actualidad: “Lo que hice fue entrenar el doble, por algo el técnico había decidido que no esté citado. Y ese fue mi objetivo: ejercitar para estar preparado para cuando me toque la oportunidad de entrar”.

El presente que vive Méndez es antagónico respecto de aquel inicio frustrante. Cuando le toca entrar, marca la diferencia en el juego y lo traduce en el marcador. De hecho, dos de sus celebraciones le han dado seis puntos directos al Bohemio (ante Cerro Largo y Defensor Sporting).

Mauro Méndez anotó el segundo gol de Wanderers. Foto: @CampeonatoAUF.

Lejos del autoelogio excesivo, Méndez elige la calma remarcando que no siente que su ingreso transmita la sensación de peligro para sus rivales. Ahora tiene otro objetivo por delante: “Me ha tocado entrar, convertir y espero seguir así, de esa manera, me gustaría también, como a todos, jugar desde el arranque, y eso para mí es mucho más importante”, señaló.

El punto alto

En su discurso predomina la cuestión grupal. Es que el delantero siente que hay algo en este plantel que le permite ilusionarse: “Estamos contentos y viviendo este momento de estar primeros en soledad, estamos entrenando con mucha alegría, eso es importante para el día a día: que haya un buen plantel. Estamos tranquilos porque esto recién arranca”.

El propio Daniel Carreño, técnico de Wanderers, se ha encargado de remarcarlo: esta temporada buscarán abrochar al menos un título. Y el grupo está en la misma línea. “La ilusión de lograr un campeonato está en todos los planteles. Es un objetivo para nosotros también, al haber estado tan cerca el año pasado esperamos que este año se pueda concretar algo, pero falta mucho, ojala que sí, le vendría muy bien al club, a nosotros y a la gente, sería algo muy lindo”.

Mauro Méndez festejó su segundo gol en Deportivo Maldonado-Wanderers. Foto: Ricardo Figueredo.

En cuanto a qué le faltó al equipo la temporada anterior para obtener el Campeonato Uruguayo, Méndez respondió: “Quizá no haber perdido puntos en esos partidos claves, que fueron algunos contados con los dedos. Después, cuando llega la fecha 15 decís: ‘Y bueno, por qué no hice estos tres puntos en la fecha 3, cómo perdí ese punto’”, creo que fue la irregularidad que tuvo el equipo”, sostuvo.

El objetivo

La idea de Carreño se visualiza en cancha: un equipo dinámico al que no le gusta jugar un papel secundario. Y los jugadores lo tienen más que claro, tal es así que el artillero de los del Parque Viera logró sintetizar la idea en pocas palabras: “El técnico nos pide la tenencia de pelota, que seamos protagonistas, que siempre intentemos salir jugando y ataquemos rápido porque desde el medio hacia adelante tenemos buenos jugadores”.

Nicolás Quagliata. Foto: Estefanía Leal.

El poder ofensivo del equipo se comprueba con la estadística, pero Méndez no dudó en remarcar cuál es el futbolista destacado que tiene el plantel: “La joya que tenemos es Nicolás Quagliata, se está asentando un poco más en el plantel, está teniendo muchos partidos en Primera División y es el mejor jugador que tenemos”. Del ámbito local ponderó a Agustín Canobbio y dijo que “da placer verlo jugar”.