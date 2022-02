Mauricio Larriera: "Sin dejar de felicitar al rival, me parece que fallamos nosotros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol inició la defensa del título de campeón del Uruguayo con derrota y frente a Fénix en el Parque Capurro. El equipo de Mauricio Larriera volvió a dejar una floja imagen y cayó 1-0 ante el albivioleta.

Precisamente el entrenador mirasol se encargó de analizar lo que fue la derrota de equipo y encontró la respuesta "en las áreas". "Nos generan tres chances en una", en relación al área propia y en el ataque sostuvo que "no tuvimos claridad. No tuvimos juego y hay que seguir trabajando".

"No hay peor rival que uno mismo. Sin dejar de felicitar al rival, me parece que fallamos nosotros", agregó el floridense en diálogo con la transmisión televisiva al término del partido.

"Las estadísticas dicen que tuvimos iniciativa, un penal a favor y chances de gol, pero estos partido en estas canchas y la forma en que nos juegan a veces complica. Igual seguimos dependiendo de nuestros propios errores", manifestó.

"Le buscamos la vuelta pero no se pudo por varios motivos. Comenzamos con tres volantes, pasamos a dos y lo dejamos a Walter (Gargano), pero no hubo forma. Al equipo lo vi inconexo, con falta de ideas y las individualidades que a veces pesan, hoy no. Las estadísticas indican cosas buenas, pero no en las áreas y ahora no queda otra que trabajar", sentenció.