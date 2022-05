Matías Viña se transformó en campeón de dos continentes con la Roma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Matías Viña se convirtió este miércoles en campeón de dos continentes, porque luego de haber ganado la Copa Libertadores con Palmeiras en 2020 se marchó vendido a la Roma y en este 2020 logró la Conference League, el tercer torneo de clubes en importancia, al vencer el elenco italiano 1-0 al neerlandés Feyenoord en la final.

El encuentro decisivo de este certamen, que se disputó en esta temporada por primera vez, se disputó en Tirana (Albania) y como no podía ser de otra manera fue ganado por un conjunto dirigido por José Mourinho, el técnico que sigue inscribiendo su nombre en letras de oro y haciendo historia.



El portugués se transformó en el primer entrenador en ganar Champions League (2), Europa League (2) y Conference League. Fue su título número 26 y no perdió ninguna de las finales que jugó por estas tres competencias. La Champions la ganó con Porto e Inter; la Europa con Porto y Manchester United y ahora la Conference con Roma. Tremendo lo de Special One, que increíblemente no pudo coronarse con Real Madrid, el más ganador de la Champions.

Viña ingresó en el minuto 89 de la final para completar 9 presencias (5 como titular) y 419' a lo largo de la Conference League, que quedó en manos del elenco romano gracias al gol convertido por Nicoló Zaniolo a los 32 minutos.

Esta fue la primera coronación internacional de la Roma, que había perdido una final de Champions y 1984 ante Liverpool y una de Europa League en 1991 frente a Inter de Milán.