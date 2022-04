Matías Pérez: su experiencia en el Ejecutivo, los logros, la defensa que ha hecho la Mutual por sus derechos y qué piensa de la oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Matías Pérez ocupa un cargo histórico. Se transformó en el primer exfutbolista que —en representación de su gremio, el de los árbitros y los entrenadores— integra el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Con las elecciones de la Mutual Uruguaya de Futbolistas previstas para este lunes, destacó los logros y la pelea que se ha dado desde el corazón mismo de la casa del fútbol.

-¿Cómo te sentiste en el Comité Ejecutivo de la AUF?

-Ya llevamos tres años, nos queda uno de la tarea y al comienzo fue un poco especial porque era raro un Ejecutivo de siete integrantes en el que estuviera un exfutbolista representando a tres grupos grandes y fuertes (jugadores, entrenadores y árbitros). Al comienzo fue un poco difícil para mí adaptarme al funcionamiento del comité, a entender las áreas, la parte política de las mesas, de las comisiones de diferentes disciplinas, pero a medida que fue pasando el tiempo fui entendiendo un poco más el funcionamiento. Mis compañeros a su vez fueron comprendiendo que la posición del grupo de interés era para crecer; para solucionar los problemas en la interna antes que surgieran y no esperar a que exploten afuera. Hemos participado en decisiones muy importantes y la posición del grupo de interés ha sido muy fuerte en grandes decisiones y ha tenido mucha influencia y mucho conocimiento de causa de las cosas. Por eso creo que hay un antes y un después en la conducción de la AUF.

-¿La visión que tenías antes como futbolista te cambió mucho desde adentro?

-Es enriquecedor porque de repente uno ve un edificio frío, gris, con muchos intereses de muchos sectores y cuando uno está adentro, en la casa, con gente que hace años está ahí y empieza a darse cuenta que la AUF tiene 122 años de historia, muchísimos logros y pionera en un montón de cosas, uno se encariña y pasa a sentirla como la casa de uno. Eso es lo que me pasa. Hemos tenido cambios muy grandes, de los cuales he tenido la suerte de ser parte y es algo que nunca me imaginé vivir.

-¿Cómo vivís esta primera elección de la Mutual con un representante de los futbolistas en el Ejecutivo?

-Intento ser muy cuidadoso por el lugar que me toca ocupar como representante de todos los futbolistas, los técnicos y los árbitros, pero no puedo dejar de mirar en el seno del gremio porque vengo de ahí. Fui vicepresidente y recorrí un camino que fue clave e importante para lo que vivimos hoy. Fui uno de los pioneros en la creación de Más Unidos Que Nunca (MUQN), una agrupación que se inició en el 2016 con jugadores de la selección y el medio local, que en aquella instancia le pedimos a nuestro gremio encabezado por Saravia que nos ayudara, que había cosas que no entendíamos y que debíamos pelear por el crecimiento de los ingresos del fútbol. Ahí encontramos un gremio que no defendía 100% los intereses de los futbolistas y del fútbol sino de una empresa. Eso llevó a un conflicto de MUQN con aquella directiva que todos recuerdan, que terminó en una intervención del Ministerio de Educación y Cultura que desplazó autoridades y luego vinieron las elecciones, donde hubo lista única y tuve la suerte de ocupar un cargo importante.

Matías Pérez. Foto: Leonardo Mainé

-¿Y con qué se encontraron?

-Con mucho caos; un montón de deficiencias. Una de las cosas grandísimas que tuvimos que atravesar fue la intervención de la AUF, en la que nuestra participación en la creación del nuevo estatuto fue muy activa y en el que se reflejó el deseo del primer comunicado de MUQN, que decía que los futbolistas queríamos tener voz y voto en la AUF. Quizás entonces ese comunicado fue muy ambicioso, pero hoy es una realidad. Fue un gran logro de los futbolistas. Con 13 votos dentro de un congreso de 76 es una fuerza política muy fuerte y es la voz de los protagonistas en el Congreso. Y eso se logró desde esta conducción de la Mutual que hoy está pujando por la reelección y eso es muy importante. Me tocó ser elegido para estar en el Ejecutivo y he sido acompañado durante estos tres años por esta directiva.

-¿Te duele que haya lucha electoral en la Mutual?

-No me dolería si hubiera sido una lucha con dos listas de sectores que pelean por el futbolista y realmente por lo mejor para el fútbol. Entiendo que hay una lista oficialista con la que yo me siento identificado y otra que realmente desconozco porque sinceramente, sacando a dos o tres que son jugadores activos, los demás hacía muchos años que no los veía. Desde 2016 no habían sido parte de ninguna asamblea. ¿Que tienen sus derechos? Sí, por ser socios honorarios; pero tampoco me gustaron sus formas, porque desde el día uno salieron a desprestigiar al otro sector con insultos, agravios y faltos de verdad, lo que no es sano para un gremio que tiene más de 70 años de historia, fundado por grandes personalidades como ellos hacen alusión en su número de lista (1950), y creo que ha sido una falta de respeto a la historia de la Mutual. Pero como esto es democrático y así debe ser, la lista está ahí y van a haber elecciones. Esperemos que los jugadores puedan elegir tranquilamente, que se desarrolle una elección con total transparencia, que haya una gran mayoría de futbolistas que puedan votar con las grandes dificultades que tenemos por las copas internacionales y equipos en el interior.

-Más allá de quién gane, ¿qué no puede ceder la Mutual?

-Estos futbolistas tienen una bandera que es la lucha por el incremento de los ingresos para el fútbol. Ni siquiera es una lucha para el propio futbolista, sino para todo el fútbol. Esta Mutual quiere que la AUF, como madre del fútbol, pelee genuinamente por sus ingresos. Una de las patas más fundamentales es la televisión y esta agrupación que nació en aquel 2016 vio y entendió, acompañada de los muchachos de la selección, que los ingresos por televisión estaban muy mermados con el mercado y entienden que se deben negociar mejor sin importar con quién, pero sí un negocio totalmente diferente al que existe hoy en día. Esta Mutual está en un litigio con la empresa que tiene los derechos de televisión por los derechos de imagen y no puede dejar de pelear por eso, porque el fruto de una mejor negociación de estos activos va a permitir que los clubes, dirigentes, árbitros, entrenadores, el público tengan una mejor infraestructura. Lo que persiguen los futbolistas no es solo para ellos, sino para el fútbol en general.

-Pero la lista 1950 anuncia que peleará por un incremento del 50% de los salarios de Segunda División y eso en definitiva también es luchar por el futbolista.

-Sin dudas que tienen su estrategia. El tema es dónde se negocian esas cosas, porque a la hora de decir que todos queremos que suban los ingresos, me parece bien y estamos de acuerdo. De hecho, la lista oficialista ha marcado el crecimiento del salario mínimo de Segunda a un 75% de la A, pero en el ámbito que se negocia: el convenio colectivo con los clubes dentro de la AUF. Las dos listas están por el buen camino, pero lo importante es entender cómo podemos llegar a que los clubes puedan pagar eso. Porque hay que mejorar los ingresos de televisión, que es donde tenemos las grandes diferencia con la lista opositora.

-¿Lo decís porque la oposición plantea sentarse a una mesa con la AUF, los clubes y Tenfield?

-Sí, porque lo primero que dice la lista opositora en los vestuarios es que hay que volver a hablar con Tenfield, o sea que no termina de entender el conflicto, lo que hemos vivido en estos seis años. Primero tenemos que arreglar lo que pasa entre la Mutual y Tenfield, que es un poco el desconocimiento de esta lista de oposición. La empresa pagaba por derechos de imagen hasta cierto momento y ya hace más de cuatro años que no los paga. Después en todo caso es la AUF la que negocia el contrato televisivo independientemente del gremio. Lo que entiendo como miembro del Ejecutivo es que el formato que existe hoy de tercerización del producto ya caducó. Hay que ir por otra negociación diferente del fútbol.

-¿Ahí entra AUFTV?

-Por supuesto. Y acá me permito aclarar algún mito que hay en la sociedad en cuanto a que no hay nadie que quiera poner plata en el fútbol; que la empresa que tiene hoy los derechos es la única que puede poner dinero y es el error más grande de nuestro fútbol, porque la gente debe entender que el dinero en el fútbol lo pone cada uno de nosotros que contratamos el cable en nuestras casas, porque eso es lo que genera el ingreso: primero a los cableoperadores y después para la empresa Tenfield, que es la que compra el derecho a la AUF. Acá lo que existe es una empresa que hizo un buen negocio en su momento, que compró el activo fútbol a la AUF, lo produce y revende a los cableoperadores. Repito: la gente que contrata el fútbol en su casa es la que pone el dinero. Por eso en 2025 el dueño de los derechos (la AUF) tendrá la llave en mano para poder realmente explotar el producto televisión como así lo entendemos desde el lado de los futbolistas.

-Desde tu inclusión en el Ejecutivo, ¿qué han conseguido los grupos de interés?

-Lo más importante es poder llevar la voz y el sentir de los sectores a las tomas de decisiones desde todo punto de vista. Desde la creación de la Copa Uruguay, hasta lograr, por ejemplo, que los entrenadores de arqueros que tengan la licencia puedan entrar a la cancha, algo que durante muchos años venían reclamando. Es un gran logro para el técnico. Trabajamos junto al gremio de entrenadores durante la pandemia para definir los tiempos que se necesitaban para volver a jugar. Con los árbitros, en tanto, hemos trabajado en la inclusión de la tecnología, en mejorar todo lo que tiene que ver con el entrenamiento. Estamos en búsqueda constante de un lugar físico para que ellos puedan tener su casa, su sentido de pertenencia y puedan mejorar su calidad de entrenamientos y así sus rendimientos. Con la llegada del VAR ha sido clave la amplitud y el entendimiento de ellos para poder abrirse a la llegada de esta herramienta. Ha sido un gran trabajo junto al Ejecutivo. Y con la Mutual y el resto de los sectores del fútbol hemos trabajado muchísimos temas de convenios colectivos, en fijaciones de pagos por derechos de imagen tanto en el fútbol masculino como femenino profesional y del interior. Se ha trabajado mucho en el proyecto de cambio de estatutos de la Mutual. El fondo de garantías de Segunda Profesional ha permitido que los clubes paguen mes a mes sus haberes. Y así un montón de cosas que se han trabajado día a día sin que por ahí salgan a la luz.

-¿Y qué queda por hacer?

-Mucho todavía y por eso la importancia para nosotros de que siga esta directiva de la Mutual, que ha trabajado con mucha profesionalidad y que ha hecho muchos trabajos en conjunto con la AUF. Ha puesto sobre la mesa grandes proyectos como la regulación de los estadios, el reglamento de competiciones, horarios de verano, le han dado a la AUF un gran convenio de imagen de los futbolistas para poder potenciar nuestras ligas; que los jugadores puedan hablar y fomentar una mejor liga uruguaya. Y ha trabajado por lo que decía antes: poder lograr mayores ingresos para el fútbol. Este gremio ha sido muy generoso con la visión que ha planteado frente a la AUF, que no es egoísta y piensa en los propios sueldos, sino en el crecimiento del fútbol global.

-¿Qué tan lejos estamos hoy de que el VAR se use efectivamente?

-Tuve la suerte hace unos días de dar el puntapié inicial en el curso para tener a todos los árbitros capacitados a usar la herramienta y tuve la oportunidad de ver lo que se está haciendo con Conmebol y FIFA. No es de sencillo manejo, hay que tener paciencia, porque se está terminando de aceitar. Lo importante es que nuestra federación, con los escasos ingresos que tiene, haya hecho una gran inversión para tener el curso, implementar el VAR en todas las canchas y eso lo que va a dar es un mejor fútbol uruguayo, más justo; que los muchachos del arbitraje puedan tener esa segunda oportunidad de equivocarse lo menos posible. Uno que ha tenido la suerte de estar en la cancha y tener que tomar decisiones en milésimas de segundos entiende que los árbitros se pueden equivocar, porque les pasa a los de las grandes ligas, con sueldos más grandes, facilidades y con recursos humanos e infraestructuras mucho mejor. La llegada del VAR y el crecimiento de infraestructura van a ser para ellos un pilar fundamental.

-¿Te preocupó lo ocurrido con Jonathan Píriz, que iba a ser el candidato opositor, y se bajó tras haber denunciado presiones?

-Sí, porque fue una situación muy especial, rara, donde se dijo una cosa, se vino para atrás, después hubo gente que se retractó. No sé... No terminamos de entender qué pasó. Tengo entendido que los árbitros hicieron su investigación y no se llegó a nada. Lo importante es que Jonathan esté bien, porque es un socio de la Mutual. Lamentablemente por un tema estatutario él no pudo presentar la lista, pero creo que es un episodio que no hizo más que ensuciar la cancha. No fue bien manejado y hay que tratar de olvidarlo y dejarlo atrás. No me gustó el manejo que se le dio, porque se habló que se metió la AUF, el arbitraje, la Mutual y en ningún momento se pudo probar. Después terminó siendo una charla entre un técnico y un entrenador. Fue todo muy entreverado.

Matías Pérez recalcó que no cobra un sueldo por estar en el Ejecutivo. Foto: Leonardo Mainé

-¿Cómo tomaste que se dijera desde la oposición que defendés a la Mutual porque defendés tu sueldo en la AUF?

-Mal, porque no es la primera vez que pasó. Más allá de lo personal me duele el desconocimiento de causa. Para aclararle un poco a la gente, el único que tiene un ingreso representativo por Conmebol es el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Los demás somos honorarios, así como las mesas y como todos los sectores políticos dentro de AUF. Eso no quiere decir que esté bien. Lo que sí tenemos es un viático por representatividad cuando tenemos algún viaje acompañando a trabajar a las delegaciones, que no siempre son las de selecciones mayores, sino también con juveniles, femeninas, fútbol playa. Y no son viajes de placer, sino que estamos todo el tiempo ocupándonos de muchísimas cosas de organización y logística.

-¿Se debe profesionalizar la AUF en sus áreas gerenciales?

-Indudablemente. Considero que, llegado el momento en que el fútbol tenga mayores ingresos y sea sustentable —algo que hoy no lo es— todos los cargos de representatividad tanto en AUF como en los clubes deben tener un ingreso por más mínimo que sea el viático, porque es muy difícil exigirle profesionalidad a una dirigencia cuando tiene que poner tiempo y plata de su bolsillo para desarrollar una tarea que lleva muchísimo desgaste emocional y racional.

-¿Y cómo puede ser sustentable el fútbol uruguayo?

-Hay dos patas fundamentales: una es la selección, en la que en estos últimos años la AUF ha podido desprenderse de algunos contratos leoninos que no le permitía crecer. Hoy somos dueños legítimos de la venta de televisación y en este caso lo negociamos con Tenfield en una gran suma. También recuperamos la venta de la ropa, que la hicimos aparte; y la de todos los sponsors, que cuadruplicamos los ingresos a través de ellos. Y la otra pata es el fútbol local, que en estos momentos no es autosustentable y es en la que tenemos que trabajar más.

-¿Hay una visión de que los clubes se descansan mucho en el dinero que aporta la televisión y luego no les alcanza?

-No, porque hay muchas variables hoy en día como el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que han permitido ingresos de grandes empresas y clubes mundialmente reconocidos a nuestro fútbol. Y lo hacen porque entienden que el fútbol uruguayo es un lugar de grandes crecimientos y exportación de futbolistas. Tenemos la suerte de que ocho de los 16 equipos de Primera clasifiquen a copas y esos son grandes ingresos que tienen la mitad de nuestros clubes de Primera. Por eso creo que poco a poco las instituciones han cambiado su manejo de activos, mejorando las ventas de sus jugadores, de redes, de venta de publicidad, pero hay una gran pata que es la televisiva del fútbol local a la que debemos darle una vueltita de rosca para vender mejor ese activo.

-¿Y cómo toman los futbolistas el aterrizaje de las SAD? ¿Una buena señal?

-Bien, porque las buenas SAD son el profesionalismo del fútbol. Hay que saberlo entender, porque no significa que se muera el club social, sino que la rama fútbol está pensada como un negocio y actualizada a nivel mundial. Tiene todas las patas bien armadas y coordinadas, lo que permite mejorar la actividad de los futbolistas; que no estén pensando en si van a cobrar, si tienen remeras o pelotas. Desembarcan acá porque el fútbol uruguayo vende por un promedio de 56 millones de dólares al año. No son empresas que vienen por casualidad. Por eso desde AUF tenemos una política de incentivar a que las SAD puedan seguir llegando porque son capitales que ingresan al país y se desprenden no solo para el futbolista, sino para el fútbol en general. Desde el obrero que hace un vestuario, pasando por los que venden camisetas, entradas o zapatos.