Duarte sobre la propuesta de la oposición: "Están subestimando el intelecto de los futbolistas"

Comenzó la polémica en la antesala de las elecciones de la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP), prevista para el próximo lunes 4 de abril. Ayer la oposición presentó un recurso de amparo donde solicita suspender el acto eleccionario tras no aceptar el cambio de locación propuesto por el oficialismo, que dispuso que los futbolistas activos voten en su lugar de entrenamiento y que los socios honorarios lo hagan en la sede social del organismo.



Por un lado, la lista 1950 encabezada por Andrés “Varilla González” se basa en el artículo 51 del actual estatuto para sostener que el sufragio debe realizarse en la sede social de la institución, pero desde la lista 2018 entienden que la situación sanitaria amerita la utilización del nuevo reglamento y el apartamiento del estatuto para facilitarle el acceso a los futbolistas del Interior, disminuir riesgos y hacer que los jugadores voten en su hábitat natural.



En diálogo con Ovación, Mitchell Duarte, integrante de la Comisión Directiva de la Mutual, explicó la postura de la actual gestión: “En virtud de que nosotros tenemos 1.200 futbolistas habilitados a votar y atendiendo a las particularidades de la situación sanitaria, la Comisión Electoral elaboró un reglamento de elecciones en el cual se plantea que escribano mediante con un delegado de cada una de las listas se generan circuitos, es decir, no es que va una urna a cada plantel, sino que se generan circuitos entre los cuales hay tres o cuatro planteles por cada uno y se coordina la ida de las urnas a los vestuarios para que puedan efectuar su voto ahí”, inició. Añadió que la disposición se basa “en un reglamento del año 2003, único año en el que hubo contienda electoral, donde se utilizó un sistema de similares características”.



Hay un punto que le llama la atención al oficialismo: “Lo llamativo de que la otra lista no quiera este reglamento es que 10 de los 20 integrantes de la lista estuvieron y formaron parte de las listas en el año 2003 y aceptaron ese reglamento. Entonces no se establece claramente cuál es el daño que le ocasionaría a la otra lista”, señaló Duarte. Sobre el apartamiento del estamento, comentó: “Está justificado, y entendemos que es lo mejor para todos. ¿Qué mejor que tener una elección en la que participen todos los futbolistas y lo hagan en su hábitat natural que es el vestuario?”.



El integrante de la gremial se refirió a la afirmación que hizo este martes Marcelo De Souza, quien apoya a la lista 1950, al charlar con Ovación y expresar que en la actual gestión se olvidaron del futbolista. “Esa apreciación que plantea él es muy amplia, pero fácilmente rebatible con argumentos que datan de muchos años a esta parte. Por ejemplo: logramos la participación de nuestros futbolistas en la toma de decisiones con un porcentaje muy grande dentro de lo que es el Congreso, atendiendo a lo que refiere a los atrasos salariales que existían, mucho más en Segunda División. También le dimos recursos al Fondo de Garantías y lo reglamentamos, lo que hizo que baje sustancialmente la deuda de los equipos de Segunda y que los futbolistas puedan cobrar en tiempo y forma sus salarios. Ahora los clubes no pueden contratar si mantienen deudas con sus futbolistas y eso ha hecho que se regularice la situación económica”, declaró. Y contó que hoy la Mutual tiene más de 600 futbolistas inscriptos en diferentes capacitaciones.



Sobre la propuesta de la lista 1950 que promete incrementarle el sueldo en un 50% a los futbolistas de Segunda División, señaló: “La pregunta para ellos es cómo lo van a hacer porque obviamente querer aumentarlos lo vamos a querer todo el mundo. Nosotros actualmente estamos en negociación colectiva, trabajando en eso”. En esta línea añadió: “No podemos perder de vista que un equipo de Segunda División, que es a donde ellos han apuntado, recibe nada más que 100 o 105 mil dólares por año de televisación, y muchos de ellos ya ni lo reciben porque lo tienen adelantado. Creo que se está subestimando el intelecto de los futbolistas al hacer una promesa de ese calibre”.



El acto eleccionario está pautado para el próximo lunes y en el oficialismo confían en que va a realizarse, pero teniendo en cuenta que varios integrantes de la actual gestión fueron citados a declarar hoy y que también habrá Asamblea General Extraordinaria 19:30 horas en la Mutual, habrá que esperar para saber qué sucede.