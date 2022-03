Marcelo De Souza sobre la actual gestión de la Mutual: "Se olvidaron del futbolista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo 4 de abril será un día determinante para la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP), ya que se celebran las elecciones del organismo. Los futbolistas tendrán dos opciones para escoger: la continuidad de la lista 2018 encabezada por Diego Scotti del sector oficialista, que se agrupa bajo el lema “Más que un gremio, Más Mutual” y la lista 1950 que lidera Andrés “Varilla” González con el título “Por los gloriosos de Maracaná”.

En diálogo con Ovación, Marcelo de Souza, exjugador que apoya la lista opositora pero no la integra por una modificación en el estatuto, se refirió a qué aspectos de la actual gestión desean cambiar en caso de que obtengan la victoria. “Lo principal que están haciendo mal es olvidarse del jugador, no solo del futbolista actual que, por lo visto, lo escuchado y lo leído no ha salido nada que haya hecho la Mutual en pos del jugador de fútbol de hoy en día. También se olvidaron del jugador de ayer. Muchos están pasando dificultades, tienen problemas y mucho más con esta pandemia, y la Mutual tampoco ha hecho nada. Tampoco piensan en los jugadores del futuro”, inició.

En este sentido, el objetivo que se plantean los que tienen como líder a González es “volver a trabajar por el jugador: el de ayer, el de hoy y pensando en el de mañana”, explicó De Souza.

Las propuestas de la lista 1950 son variadas, pero entre las principales se encuentran el incremento del 50% del sueldo para los jugadores de la Segunda División Profesional y garantizarle el acceso a boletos de ómnibus a los futbolistas de esa divisional. En este sentido, De Souza remarca que, al aumentar el salario de los de la “B”, por consiguiente también se actualizará el de los de la “A”. Además, a nivel de la Primera División Amateur se plantea un viático para sus jugadores. Otra de las líneas de acción dadas a conocer por el exfutbolista busca “hacer una Mutual mucho más inclusiva tanto para los jugadores que hoy no tienen club, futbolistas del Interior, o que trabajan acá y tienen que ir el fin de semana a jugar”.

Según explicó el exjugador de Peñarol este incremento para los jugadores de la B significaría que pasarían de percibir $20.000 a cobrar $30.000. “No será para que estén tirando manteca al techo, pero sí por lo menos para que puedan tener una vida más digna y desarrollar su trabajo más tranquilos”, comentó.

Al ser consultado acerca de la manera en la que se podría incrementar ese salario, De Souza respondió: “Primero que nada vamos a hablar con todos los involucrados en el tema: con AUF, Tenfield, que son los dueños de los derechos televisivos, y con los clubes para tratar de buscar que de alguna manera se aumente ese porcentaje”. En caso de que no se incremente de esta forma verán cuál resolución toman para conseguirlo. “Pero te voy afirmando que sí o sí ese aumento va a salir a cualquier costo”, insistió el exjugador.

En cuanto a qué otras maneras existen para hacer posible su objetivo, contó: “Siempre hay maneras, hay que buscar y hablar con los actores que hay en el fútbol y ver la manera en la que se puede conseguir ese dinero; incluso ahora con la clasificación de Uruguay al Mundial hay una suma importante de dinero que entró a las arcas de la AUF, hay otros nuevos convenios que se han firmado tanto en la C como en el Interior. Entonces trataremos de buscar por ese lado, por todos lados, por donde se dé la oportunidad de conseguir esos medios para darles el 50%”.

Por otra parte, De Souza hizo énfasis en que el oficialismo “no ha hecho fácil” la postulación de la lista 1950 y que si la que se postula fuera otra lista “ya hubiera abandonado”.

En ese sentido, explicó: “No nos han mostrado la lista oficial para ver si la presentaron en tiempo y forma, no nos dieron el padrón de socios actualizado... Ahora hay un comunicado de que las urnas van a salir de la Mutual, que es una decisión unilateral. Aparte de todo eso, el artículo 51 del estatuto dice claramente que las elecciones se tienen que llevar a cabo específicamente en la Mutual; están violando el estatuto y no hacen nada. El único lugar que nosotros tenemos para tratar de que me avalen esa elección y sea transparente es el Ministerio de Educación, pero ahora también están circulando versiones de que autorizarían a sacar las urnas”, finalizó.