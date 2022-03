Lista opositora para elecciones de la Mutual propone aumentar 50% del salario base de los jugadores de la B

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Lista 1950, que propone a Andrée "Varilla" González como presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) en las elecciones del próximo 4 de abril, presentó su plan de gobierno en caso de imponerse en las urnas.

Este sector, que competirá con Diego Scotti que irá por la reelección, llama a tener "una Mutual verdaderamente inclusiva" para "ayudar a los jugadores más necesitados que "hoy nada reciben de la Mutual".

La Lista 1950 manifiesta también la necesidad de "aumentar en un 50% el sueldo base de los jugadores de la B, quienes hoy tienen ingresos absolutamente sumergidos" e implementar un sistema de boleteras para los deportistas de esta categoría.



Por otra parte, señala la necesidad de "crear un fondo de solidaridad destinado a los jugadores" porque "ya la pasaron muy mal en pandemia". "La Mutual lamentablemente no estuvo a la altura de los acontecimientos", destaca.



Dicha agrupación también remarca su intención de generar un "un fondo de solidaridad excepcional" que contemple a los jugadores de la Divisional C.



Además, llama a volver a "instrumentar el convenio que se perdió, por el que se concretaba al menos un partido amistoso con la selección nacional". Dicha recaudación iría al fondo de solidaridad anteriormente mencionado.



La Lista 1950, además, subraya en su plan de gobierno que "no se venda sin autorización de la asamblea el histórico predio de la calle 8 de Octubre".