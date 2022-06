Matías Arezo y la ilusión de jugar en el River argentino dirigido por Marcelo Gallardo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los hinchas de River Plate no pierden las esperanzas de gritar en el futuro próximo los goles de Luis Suárez y mucho menos luego de las informaciones surgidas este miércoles en cuanto a que ya habría un acuerdo económico entre la institución y el futbolista. Pero el Pistolero no es el único uruguayo que interesa para el puesto que dejará Julián Álvarez, porque hay un plan que no es tan B y es Matías Arezo.

Días atrás el nombre del punta se había filtrado como alternativa a Suárez, pero hoy parece que más que una segunda opción es una posibilidad extra. "Obviamente que me gustaría ir a River. Ya estar en el radar es muy lindo. Siento la necesidad de volver a ser protagonista, podría ser una chance muy grande. El fútbol argentino es muy lindo, ir a un grande de América sería impresionante", dijo el hoy jugador de Granada en España, equipo que descendió a segunda división y en el cual no ha tenido los minutos que fue a buscar.

En declaraciones a la radio argentina La Red, Arezo (de 19 años), el joven forjado en el River Plate de este lado del Río de la Plata dejó entrever que no está a gusto en su actual club. "River es como Europa. Pongo en la mesa también volver a sentirme protagonista y jugar. Tengo mucho para dar. Por algo di el paso que di; tengo la espina de sentir lo que sentía en Uruguay".



Desde su llegada al conjunto granadino a comienzos de año solo tuvo ocho presencias, con una sola titularidad y solo 156 minutos en cancha, es decir que ni siquiera completó dos partidos.

"Regreso a fin de mes a Granada, comenzaremos a entrenar a principios de julio. Ahí, con tranquilidad a ver qué pasará en el futuro", contó Arezo, quien obviamente fue consultado sobre a quién cree que se parece más, si a Luis Suárez o a Edinson Cavani: "Soy un nueve como yo, nunca me comparé con nadie. Entre Suárez y Cavani, creo voy más para el lado de Cavani. Si llegamos a ir con Suárez, hay que respetarlo, ja. Con su carrera, ni podríamos discutir la 9".

Es que la puerta está abierta para que lleguen los dos centrodelanteros uruguayos. Incluso en Buenos Aires se informó este mismo miércoles que Enzo Francescoli ya entabló contactos con Granada para tratar de lograr la cesión de Arezo, por quien el club español pagó unos 6 millones de dólares a cambio del 50% de la ficha.

"Que Gallardo sea el técnico le da un plus, más allá de lo grande que es el club", tiró el uruguayo como último guiño al Millo.