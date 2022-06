Se confirmó la salida de Torreira de la Fiorentina: ¿Cuál será su destino?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El uruguayo Lucas Torreira anunció este martes que no seguirá vinculado al Fiorentina pese a que hizo "todos los esfuerzos" por seguir en el club italiano y regresará, por el momento, al Arsenal inglés.

La 'Fiore' no ejecutará la opción a compra del centrocampista uruguayo -fijada en 15 millones de euros- y termina la vinculación con un Torreira que ha sido fijo en la medular del equipo de Florencia, en el que ha terminado la temporada con cinco goles, muchos en momentos claves a final de la campaña, como segundo máximo artillero.

En un comunicado emitido en sus redes sociales a modo de despedida, el propio futbolista asegura que su intención era la de seguir en el conjunto 'Viola' y que "hubo quienes consiguieron que esto no ocurriera", tal como había adelantado a Ovación el sábado.

"Sepan, que hice todos mis mayores esfuerzos para poder seguir formando parte de este club, pero lamentablemente hubo quienes, obrando según mi entender de mala forma, consiguieron que esto no ocurriera y por eso me tengo que ir. Les deseo lo mejor para el futuro. Tendrán un hincha más alentando desde el lugar que me toque estar", señaló.

A sus 26 años, el exjugador del Atlético de Madrid, propiedad del Arsenal hasta junio de 2023, volverá a Inglaterra para resolver su futuro.

"Desde un principio me hicieron sentir como en casa (afición). Descubrí una ciudad maravillosa que siempre fue bondadosa conmigo, tanto en la cancha como fuera de ella. Siempre me demostraron cariño, respeto y por eso estaré siempre agradecido", añadió.

"Gracias a su confianza pude volver a encontrar la continuidad y nivel que deseaba. Eso lo debo a mis compañeros y a toda la hinchada que nos daba energía partido a partido. Sepan que siempre dejé todo en el campo de juego por estos colores", sentenció el charrúa.