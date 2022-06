Lucas Torreira confesó qué espera de su futuro en el fútbol europeo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varios de los jugadores de la selección hoy viven la particular situación de no saber dónde jugarán la próxima temporada y Lucas Torreira es uno de ellos que definió su situación tras el duelo ante Panamá.



El volante, que tiene contrato con Arsenal, jugó cedido en Fiorentina, pero su futuro es una incógnita más allá de que él admitió: “Mi idea es poder quedarme en la Fiorentina, pero si no se da es buscar un equipo donde pueda tener continuidad”.

“En este momento no sé nada realmente, quiero descansar, desconectar un poquito porque fue una temporada cargada de mucha competencia y quiero descansar y en su debido momento me sentaré con mi representante y buscaremos las mejores opciones”, sostuvo el futbolista que pasará sus vacaciones en Fray Bentos.