Cavani con futuro indefinido: "Ahora pienso en las vacaciones"

El delantero Edinson Cavani jugó ante Panamá el que podría ser su último partido con la selección uruguaya en el Estadio Centenario y marcó dos goles.

“Siempre es especial cuando uno se pone la camiseta de la selección uruguaya, después el resultado del partido lo hace más especial o no. Hoy no era una despedida para mí, ni para los grandes, sino que creo para todos para Catar. Costó mucho y al final pudimos”, aseguró el goleador.

El salteño señaló que el hecho de haber marcado hizo más especial y que todo el equipo disfrutó porque fue una “linda noche”.

“Estas son las cosas que alimentan la ilusión de llegar de buena forma al Mundial”, añadió.

Sobre la nueva era con Diego Alonso como director técnico, aseguró que cada entrenador “tiene lo suyo”. Y agregó: “Seguramente ha traído cosas importantes, pero creo que el grupo siempre tuvo unión, carácter y la capacidad de enfrentar la adversidad”.

Respecto a los minutos que acumuló en los amistosos con la selección uruguaya dijo que luego de un año difícil y con poca continuidad, “todo jugador que tiene confianza y está feliz, como toca pasar en la selección cuando nos juntamos, eso suma”.

“Seguiré así, con ganas de seguir jugando y ponerme a punto para esto que viene”, remarcó.

Consultado sobre si le gustaría llegar a las Eliminatorias para el Mundial de 2026, Cavani señaló: “Vamos paso a paso, ahora el objetivo es llegar bien para Catar”.

Respecto a su futuro en cuanto al club al que se incorporará, destacó que quiere que sea un equipo en el que pueda tener “ritmo” y “estar”.

“Lo único que siempre he pedido es que todavía tenga la esencia del fútbol, con gente que trabaja en el club que realmente sienta lo que es vivir un partido de fútbol, un entrenamiento, el día a día. Creo que eso es lo que le da a un club una identidad. Siempre me gustó eso, entonces quiero llegar a un lugar donde ese espíritu de trabajo y sacrificio exista”, destacó.

Sobre su destino no ahondó: “Ahora pienso en las vacaciones”.