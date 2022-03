Martín Satriano fue elegido como mejor jugador del Brest en el mes de febrero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jugador del Inter de Milán, Martín Satriano, hoy cedido a préstamo hasta junio en el Brest de Francia llegó al equipo francés el 17 de enero de 2022 y en siete partidos ya suma tres goles y un premio.

Al uruguayo de 21 años no le ha costado para nada integrarse futbolísticamente a la Ligue 1, aunque no puede decir lo mismo del idioma. Sobre este tema, el ex Nacional contó a Ovación en una entrevista que la comunicación con el DT la lleva “casi que a señas”.

Por su desempeño y en tan corto tiempo, Satriano, que está convocado por Diego Alonso para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, recibió esta semana el premio mejor jugador del Brest en el mes de febrero.