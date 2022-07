Mario Szlafmyc explicó a qué se debe su renuncia como entrenador de Cerrito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mario Szlafmyc renunció en la tarde del viernes a su cargo como director técnico de Cerrito, un club que tendrá que buscar su quinto técnico en siete meses. Según explicó el propio entrenador a Ovación, su salida no tiene razón en ningún conflicto con el club, sino que se trata de una sumatoria de bajas que se detonó con la salida de un futbolista clave para el plan de juego pensando por el cuerpo técnico.



"Tomamos al equipo sabiendo en la situación comprometida en la que estaba, en lo que respecta a la parte deportiva y sabiendo con qué plantel contábamos. Pero desde que llegamos se empezaron a dar muchas bajas", expresó Mario refiriéndose a las primera salidas de jugadores como Bruno Giménez, Michel Sosa, Damián González.

"Seguimos adelante, pese a que eran bajas importantes, ahora tuvimos estas dos semanas para trabajar, cuestión que fue re positiva para nosotros porque pudimos enfocarnos. Fue como una mini pretemporada y el equipo pudo agarrar una idea de juego", relata el entrenador sobre sus últimos días al cargo, hasta que ocurrió algo que le hizo tomar la decisión de no seguir.



"Nos cayó como un balde de agua fría enterarnos, a tres días del partido (con Cerro Largo), que nos sacaran un quinto jugador, Facundo Rodríguez, del cual tampoco tenemos sustitutos naturales, era prácticamente el único centro delantero que teníamos. La verdad que veníamos haciendo un plan de trabajo donde estaba muy involucrado, lo construimos con él y era muy importante", añade.

Lejos de renegar que el club haya dejado salir al jugador, Szlafmyc explicó: "Habla bien de Auro (Acosta) por dejarlo salir, le surgió una oferta en el exterior y no es por el caso particular de Facundo. Es porque fueron cinco bajas en pocas semanas y no es que teníamos un plantel muy extenso. Fue un baño de agua fría y había que defender la profesión".

La interna siempre fue buena

"Me encontré con un club muy lindo, con identidad, con un entorno interno muy agradable. Un club ordenado, que esta al día, digno de lo profesional... Que va creciendo, porque el Maracaná puertas adentro está muy prolijo y mejora cada día. El presidente (Auro) es un tipo de palabra, cumplir y muy frontal, al igual que la gente lo rodea. La verdad que hicimos un vínculo muy bueno", aseguró Szlafmyc.

"Es un club hermoso y el relacionamiento es muy bueno. Sufrimos las bajas claves de esos cinco jugadores y esa última fue la que rebalsó el vaso. Por eso decidimos abrirnos", concluyó Mario.