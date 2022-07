Mario Szlafmyc renunció y Cerrito deberá buscar a un quinto entrenador en siete meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Novela repetida para la gente de Cerrito. Mario Szlafmyc renunció a su cargo como entrenador del elenco auriverde tras haber asumido hace un mes. Ahora el club deberá buscar un remplazo y que será el quinto entrenador en siete meses.

Szlafmyc dirigió tres encuentros en el Torneo Intermedio y en los tres fue derrotado. Goleado por Plaza Colonia (3-0) y por River Plate (3-0), solo convirtió un gol y fue en 1-2 ante Defensor Sporting.

Técnico a técnico

El 3 de enero de este año Cerrito confirmó que Ronald Marcenaro no seguiría en el cargo luego de un año y medio al frente del equipo. Su arribo a la Primera División en 2021 fue muy bueno al punto de que Cerrito terminó con el goleador del Campeonato Uruguayo, Maximiliano Silvera con 21 goles y, además, a solo dos punto de la zona de Copa Sudamericana.



Cumplió su objetivo, que era ascender, y se marchó. Fue allí cuando llegó Adrián Fernández el 19 de enero. Pero no le fue muy bien y el 11 abril se hizo a un lado del cargo. Al otro día, el auriverde anunció a Alberto Quintela y su cuerpo técnico, pero tampoco pudieron desarrollar una buena campaña.



El 8 de junio llegó Mario Szlafmyc, pero su fugaz pasaje no le permitió encauzar los resultados deportivos del club. En este momento el club quedó sin técnico y debe enfrentar el lunes a Cerro Largo por la cuarta fecha del Intermedio.

¿Hay algo más?

Por el momento Cerrito no lo ha hecho oficial y nadie del club ha salido a declarar al respecto. Sin embargo, Maxi Silveira, exdelantero auriverde y que ahora de desempeña en el FC Juárez de la Primera División de México, mencionó a la directiva y el conflicto en una entrevista que dio este sábado a Embajadores del gol (Sport890).



"Cerrito es mi casa. Es el club que me formó. Lo miro siempre y estoy super informado de lo que pasa en cada momento. Se que no está pasando por un buen momento pero tranquilo que la directiva hace lo todo por salir adelante", expresó el uruguayo.