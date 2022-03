Mario Risso, uno de los olvidados que tiene Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mario Risso llegó a Nacional a fines de agosto de 2021 como una de las principales figuras que había tenido el Apertura en la temporada pasada, siendo uno de los futbolistas más destacados del Plaza Colonia campeón.

Lo cierto es que en seis meses en el equipo tricolor el zaguero ha jugado muy poco: apenas 139 minutos distribuidos en tres partidos, todos correspondientes al Clausura pasado.



Es cierto, Risso ha ligado muy poco y le pasó de todo en su corta estadía en los albos, desde lesiones musculares hasta contraer covid-19 en febrero cuando Nacional estaba comenzado las competencias.

Esa situación lo relegó hasta tal punto que en lo que va del 2022, el corpulento defensa central no ha tenido minutos en esta temporada. En los cuatro partidos que Nacional lleva disputados, Risso no ha pisado la cancha.



Y ahora es menos probable que lo haga teniendo en cuenta que Leo Coelho entró pisando fuerte en Nacional considerando que en apenas dos partidos disputados ya se habla de que es uno de los indiscutibles del equipo teniendo en cuenta sus buenos rendimientos contra Liverpool y Peñarol, uno de los pocos que salvó con buena nota ese encuentro. Además, con él en cancha, Nicolás Marichal he mejorado y anteriormente, Mathías Laborda fue la otra opción elegida por Repetto.

No caben dudas que Risso perdió mucho pie en Nacional. A mitad de año (30 de agosto) vence su contrato con el club.