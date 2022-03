Nacional: ya está pronto Alex Castro y puede volver Brian Ocampo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay ocasiones en las que la carga de energía positiva llega de forma inesperada. Es como una herencia que cae de arriba y de un lugar insospechado. Y algo de eso le toca vivir al técnico de Nacional Pablo Repetto, porque la suspensión del Torneo Apertura y el retraso del cierre de la quinta fecha le entrega una gran recompensa: tener la gran chance de usar en las bandas a Brian Ocampo y Alex Castro.

Será la primera vez en el campeonato que pueda utilizar por los pasillos exteriores a los dos futbolistas que imaginó, antes de asumir, que podían darle velocidad al ataque y mucho éxito en el uno contra uno.

La ausencia del colombiano Castro en las cuatro primeras fechas por culpa de la suspensión que arrastraba desde el fútbol cafetero y la distensión muscular que sufrió Ocampo ante Liverpool el pasado 21 de febrero, no solo se encargaron de impedir que esa dupla estuviese en cancha en las cuatro etapas del Apertura, sino que también lo iban a evitar el fin de

semana pasado.

Ahora, mientras se sigue de cerca la evolución de Ocampo, la expectativa por verlos en acción al mismo tiempo crece en grado sumo, porque cuando llegue el domingo 13 de marzo (día fijado para el encuentro entre Nacional y Montevideo City Torque) habrán pasado 21 días desde la jornada en la que el extremo derecho sufrió su lesión muscular.



Y se trató de una distensión, no de un desgarro, por lo que Ocampo no debería tener dificultades para poder meterse en el once inicial de los tricolores.



Lo único que puede lamentar Repetto todavía es que no tendrá de forma íntegra el ataque preferido. Es que el desgarro de Juan Ignacio Ramírez y la suspensión de Emmanuel Gigliotti le entregan la condición de centrodelantero a Franco Fagúndez. El chico exhibió buenas condiciones, pero es el tercer 9 que tiene Nacional. Da una mano, pero la ofensiva planeada cuando se usó el papel y el lápiz para diseñar el plantel dejaba en claro que iba a darse una pelea deportiva entre Ramírez y Gigliotti por la titularidad.



Lo que no provocará el retorno del fútbol el fin de semana es que se produzca alguna otra variante más que no sea la de Ocampo por Matías Zunino, que era el designado para jugar ahí el pasado domingo. Todo hace indicar que Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo; Ocampo, Manuel Monzeglio, Castro y Fagúndez son los elegidos para jugar.