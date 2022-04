Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo: conocé los motivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horas después que hinchas de San Lorenzo pidieran la dimisión de Marcelo Tinelli a la presidencia por considerar que el año de licencia que llevaba perjudicaba a la institución, el conductor televisivo se expresó y anunció que "en las próximas horas voy a estar tomando la decisión más conveniente para el presente y futuro del club". Se esperó por su anuncio y efectivamente fue el que se creía: Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo.

"He decidido dejar mi cargo como presidente de San Lorenzo", dijo en la quinta línea del mensaje que publicó en su Instagram este sábado pasadas las 14 horas. Pidió "disculpas por no haber podido estar más tiempo", expresó que sus otras actividades le han impedido estar 100% a la orden del club y aseguró que "he dejado el alma y muchas cosas más en estos 10 años", de los cuales recordó los logros obtenidos, como la Copa Libertadores. Se despidió de los hinchas de San Lorenzo con una última frase: "Los quiero mucho".

Tinelli hace oficial entonces su salida del club, que está sumido en una crisis deportiva al estar en el décimo lugar del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional y sin chance de avanzar a la fase final y también institucional, porque desde hace un buen tiempo el club es un caos, razón por la cual los hinchas pedían la renuncia definitiva del conductor.