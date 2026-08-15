Marcelo Saracchi: por qué jugar en Boca tras River "no fue una traición" y qué piensa de ir a Nacional o Peñarol

Corría el minuto 86. Marcelo Saracchi tenía la pelota y —al mejor estilo 10— le metió un gran pase a Callum Osmand, quien entró al área y asistió al japonés Daizen Maeda para que hiciera el gol del título del Celtic. “Fue algo increíble porque hasta el día de hoy la gente te lo reconoce”, le dijo a Ovación.

Celtic estaba obligado a vencer a Hearts, lo hizo por 3-1 para conseguir levantar 13 de las últimas 14 ligas. Esa superioridad con el resto, era una presión de los hinchas a sus futbolistas. “La gente nos exigía muchísimo ganar la liga”, ahondó. “Eso demuestra que es un club muy competitivo y que la liga no se negocia”, detalló.

Saracchi también alzó la Copa de Escocia. Disputó 27 partidos, anotó un gol, brindó dos asistencias y recibió tres amarillas. Números que lo invitaban a poder continuar en el club, pero pesó el bienestar familiar.

“Para los sudamericanos es difícil pasar un diciembre o enero bajo lluvia, que oscurece a las 16:00”, relató. Con esos condicionantes, sumado al idioma que se habla en Escocia —que es el inglés—, llevó a que a la familia le cueste el día a día.

Se terminó el préstamo y debía regresar a Boca Juniors, propietario de su pase. Pero surgió una posibilidad que le cerró desde lo deportivo y lo familiar: el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS).

Marcelo Saracchi fue presentado en Houston Dynamo de la MLS. Foto: Houston Dynamo FC

Tras ponerse de acuerdo Boca y Houston, Saracchi estampó la firma en un contrato de tres años. El jugador surgido en Danubio destacó que “la liga es muy competitiva, muy dinámica”. Y realizó un apartado por el tema de su familia tras lo que fue vivir en Glasgow. “Creo que necesitamos algo más familiar, más tranquilo, que nos guste a todos y esto es ideal”, manifestó.

La selección uruguaya

Marcelo Saracchi jugando con la selección uruguaya. Foto: Estefanía Leal.

Saracchi jugó los amistosos del pasado octubre ante República Dominicana y Uzbekistán con el Uruguay de Marcelo Bielsa. El zurdo creyó tener chances de ir al Mundial 2026.

Fue convocado para los últimos amistosos del 2025, México y Estados Unidos, pero una lesión lo bajó. “Estuve un largo tiempo lesionado y luego viene la siguiente fecha FIFA (Inglaterra y Argelia en marzo de este año) y ya no voy. Creo que ahí un poco empecé a ver que estaba un poco lejano el tema del Mundial”, dijo.

No solo eso, sino que en Celtic alternaba en el lateral izquierdo con Kieran Tierney. A pesar de eso, Saracchi agradeció haber sido parte de la selección uruguaya.

Al momento de hablar del grupo y del relacionamiento que había con Bielsa —situación que estuvo en el ojo de la tormenta en el Mundial—, el zurdo comentó: “Es una opinión de cada uno. Cuando me tocó ir, la pasé increíble, aprendí muchísimo en lo futbolístico. Es lo que uno va a hacer y tratar de dar el máximo”.

De jugar en River Plate a luego ir a Boca Juniors

Saracchi jugó en River Plate, con el que ganó tres título (uno fue la final de la Supercopa argentina a Boca Juniors), pasó al fútbol europeo y luego volvió al fútbol albiceleste para firmar por el equipo Xeneize.

Destacó que esa resolución de llegar a Boca —clásico rival de River Plate— se debió por la opción de regresar a Sudamérica. “Volver a sentir esa presión que se tiene en Argentina, Uruguay y que no existe en otros lugares y por la competitividad que hay”, enfatizó.

“Se dio la posibilidad de volver al fútbol argentino, que fue Boca, y la verdad que tengo el máximo respeto a River y a Boca porque me dieron trabajo y me hicieron crecer muchísimo en mi carrera. No lo pienso como una traición porque no fui un jugador que salió del club, no lo veo así. Pero sé que mucha gente lo ve de esa manera”, remarcó Saracchi.

Sigue a Danubio, equipo que lo formó, y habló sobre la chance de jugar en Nacional o Peñarol. “Hoy no lo pienso. No veo cercana mi vuelta a Uruguay”, concluyó.

