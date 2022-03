Suárez al borde de las lágrimas: "El gol me emociona porque vivimos momentos complicados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez brindó declaraciones tras convertirse en hombre récord en la historia de las Eliminatorias y contó cuál es el valor que le da al gol convertido. "Hasta me emociona porque uno ya lleva muchos años de trayectoria, he pasado muchos momentos complicados en mi carrera, vivimos momentos complejos con la destitución del maestro, porque decían que algunos jugadores molestaban , que no estaban para el nivel, pero mostramos rebeldía. Uno puede estar bien o mal, pero la entrega por la camiseta tiene que estar", inició.

Y luego confirmó lo que ningún uruguayo quería escuchar: "Es mi último partido de Eliminatorias, con 35 años es imposible que llegue a otra", manifestó.

"Uno siempre esta acostumbrado a convivir con la crítica, se lo digo a los jóvenes: lo difícil no es llegar, es mantenerse, convivir con la critica, Diego (Godín) y yo sufrimos mucho al ser referentes, ganamos con Paraguay y estamos acá gracias al maestro Tabárez; somos responsables de ciertos actos, pero a veces se nos faltó el respeto", añadió.

En este sentido comentó: "Contra Paraguay da la casualidad que Diego (Godín) da la asistencia y yo el gol después de todo lo que se estaba hablando".

Respecto de cómo vive el presente y la posibilidad de una nueva cita mundialista: "Ahora toca disfrutar este momento con la selección, clasificar a cuatro mundiales seguidos, ahora hay que ponérsela difícil al entrenador, que cuesta y es muy complicado por la calidad de jugadores que hay hoy en día. Siempre agradecido a todo el pueblo uruguayo", finalizó.