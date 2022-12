Luis Enrique a periodista tras la eliminación de España del Mundial: "¿Estabas de espaldas al partido?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de España se despidió del Mundial de Qatar 2022 tras caer en octavos de final ante Marruecos por penales.

Al término del encuentro, el seleccionador español, Luis Enrique, aplazó su decisión de seguir en su cargo hasta "la próxima semana" y le respondió a un periodista que lo acusó de no haber controlado el partido: "No sé si has estado en el partido... ¿O estabas de espaldas al partido?", preguntó.

Y continuó diciendo: "Si algo hemos hecho es dominar el partido. Nos ha faltado el gol. Hemos dominado el centro del campo, hemos generado situaciones de peligro ante un rival encerrado, con muchísima calidad defensiva, con muchísimo nivel. Es cierto que podíamos haber creado más ocasiones, ser más efectivos en los últimos metros, pero es la fase que menos espacio y tiempo hay. Marruecos ha defendido muy bien", contestó.

En la conferencia de prensa de este martes el DT dejó en suspenso su continuidad en la selección española: "A partir de la próxima semana, tranquilamente, cuando el 'presi' (Luis Rubiales) estime oportuno, hablaremos de lo que realmente pueda importar del futuro, que me importa cero ahora mismo porque hay que asimilar esta decepción y llevarlo de la mejor manera".



Acerca del partido, añadió que su equipo fue vencido sin que Marruecos lo inquietara: "El fútbol es un deporte maravilloso, apasionante para cualquier aficionado, pero con una connotación clara, en cuanto a que un equipo puede ganar sin atacar. Marruecos ha atacado alguna vez y ha generado peligro, pero creo que hemos dominado el juego completamente".



"Ha sido caprichoso el destino en la última jugada del partido de Pablo Sarabia que ha pegado en el poste, pero los penales nos han costado", lamentó Luis Enrique, recordando la ocasión más clara que tuvo España en los 120 minutos, más añadido, que duró el encuentro.

La tanda de penales

El festejo de los jugadores de Marruecos tras vencer a España. Foto: AFP.

El entrenador dio su explicación sobre los ejecutantes que eligió para los tres penales que falló su equipo: "Yo elegí los tres primeros lanzadores, que era los que consideraba, en el campo, los más especialistas, pero no hemos llegado ni al cuarto".



"Si hay un responsable de algo, evidentemente soy yo", reconoció.



También destacó la actuación de Bono, el arquero marroquí: "Bono es un portero, en esta faceta, espectacular, con un altísimo porcentaje en aciertos en el lado en el que tiran el penalti y hoy ha estado soberbio".