Lionel Scaloni: "Uruguay históricamente es difícil para Argentina"

Uruguay es una de las mejores selecciones del mundo y la historia enseña que siempre ha sido un rival difícil para Argentina, afirmó este sábado el DT albiceleste, Lionel Scaloni, antes del clásico rioplatense del domingo por la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022.

"Es un equipo con todas las letras. Tiene una mezcla de jugadores jóvenes y otros de experiencia que aportan lo suyo", dijo el DT en rueda de prensa virtual.



El partido se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires con un aforo limitado a unos 35.000 hinchas, que serán sometidos a controles sanitarios contra el Covid-19.

"Uruguay históricamente es un rival difícil para Argentina. Yo admiro su manera de afrontar las eliminatorias. Me gusta su manera de entender el fútbol, somos bastante parecidos", sostuvo Scaloni.



En la clasificatoria sudamericana, Argentina (19 puntos), está segunda detrás de Brasil (27, puntaje ideal). Uruguay (16) está cuarta, superada solo por diferencia de gol por Ecuador (16), tercero en la tabla. Todos ellos clasifican hasta ahora en forma directa.



Scaloni dijo que no estaba en condiciones de confirmar el equipo hasta el mediodía del domingo. Se espera la evolución de las molestias musculares del delantero Lautaro Martínez y el lateral Marcos Acuña.



"Uruguay es una de las mejores selecciones del mundo, donde va compite. Será dificilísimo", indicó el seleccionador argentino.



El DT admitió que "se tomarán los recaudos correspondientes" frente a un equipo "potente", pero "no habrá cambios de ninguna manera en la forma de jugar" del equipo que lidera en la cancha el astro Lionel Messi.



Consultado sobre si aspira para Argentina la continuidad en la selección de un entrenador como el uruguayo Óscar Tabárez, respondió que "es un ejemplo a seguir, porque es un técnico y una persona admirable".



Argentina viene de empatar el jueves ante Paraguay en Asunción 0-0, el mismo resultado que arrojó el encuentro de Uruguay frente a Colombia en Montevideo.