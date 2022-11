Lionel Scaloni encendió las alarmas en Argentina a pocos días de arrancar el Mundial de Qatar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Argentina venció por 5-0 a los Emiratos Árabes Unidos, con golazos incluidos, en el último partido amistoso antes de viajar a Doha para disputar el Mundial de Qatar 2022. El director técnico del equipo, Lionel Scaloni, analizó la goleada del equipo y encendió las alarmas al hablar sobre posibles cambios que pueden haber en la lista de 26 jugadores que integran el plantel.



“Tenemos algunos problemitas, tenemos días para definir la lista”, dijo Scaloni, en diálogo con TyC Sports, lejos de estar contento y tranquilo por el resultado. “Hoy no puedo decirte que estamos al 100%. Tenemos tiempo para cambiar (la lista), por suerte o por mala suerte, aunque esperemos que no (sea necesario)”. Las selecciones tienen permitido modificar la lista de 26 entregada hasta 24 horas antes del primer partido -Argentina debuta el martes 22 de noviembre, a las 7:00 horas, contra Arabia Saudí-.

La selección argentina jugó sin que, aparentemente, ninguno de sus futbolistas sufriera lesiones que pongan en duda su presencia en el Mundial, aunque algunos no fueron parte siquiera del banco de suplentes: no estuvieron Paulo Dybala, Cuti Romero, Nicolás González y Nicolás Tagliafico. Y las especulaciones que tomaron más fuerza son con González y Romero, que arrastran problemas físicos.

“Tampoco digo que van a salir de la lista, pero es evidente que hay jugadores que no están bien, porque no están aptos para jugar o hay algún riesgo. Entonces, yo no puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos”, reforzó, y agregó que "ellos son grandecitos para saber si están en condiciones de seguir o no".

Argentina en el amistoso frente a los Emiratos Árabes Unidos. Foto: EFE.

Sin embargo, no todo fue preocupación para Scaloni. “Lo principal es que le dimos minutos a algunos jugadores que no los venían teniendo y los queríamos ver y eso nos deja satisfecho”, dijo.

Argentina ganó 5-0 sin prácticamente despeinarse -con goles de Ángel Di María (2), Julían Álvarez, Lionel Messi y Joaquín Correa- y ahora viajará a Doha ya palpitando su debut.



Cabe recordar que luego del debut del martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita por el Grupo "C", la selección de Argentina enfrentará el sábado 26 de noviembre a México desde las 16:00 de Uruguay y por último el miércoles 30 ante Polonia.