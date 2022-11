Asado, plena, truco y un par de confesiones: así fue la cena de la selección de Uruguay en Abu Dabi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Alonso tiene su equipo completo de cara al Mundial de Qatar. A falta de solo tres días para el inicio y a siete del debut de Uruguay (24 de noviembre 10 horas), los futbolistas compartieron una cena con un gran asado de carne uruguaya.

La AUF compartió un video en donde se ve al plantel pasando un gran momento. Mientras el cocinero asa al son de la plena, hay dos grupos jugando al truco y tomando mate. Por un lado Nicolás De la Cruz, Fernando Muslera, Rodrigo Betancur, Sergio Rochet y hasta el Profe Óscar Ortega. Y, por el otro, Luis Suárez, Mathías Olivera, José Luis Rodríguez y Matías Viña, a quien molesta con que no juega muy bien, no hace buenos mates.

Edinson Cavani se mostró cariñoso en el video al abrazar al Profe Ortega. El Matador aprovechó el momento bajo el lente e hizo una confesión a cámara: "Tengo el privilegio compartir equipo, más que nunca la selección y nunca pudimos estar juntos. Lo seguí muchos años de lejos y nunca pudimos estar juntos, así que es un privilegio para mí", dijo.

Cena Uruguay. Captura

A lo que el preparador físico le respondió: "Para mí realmente es un privilegio, porque yo lo quise tener varias veces, pero no pude. No me daba el dinero ¿qué iba a hacer? No me daba el dinero del club". Luego fue en busca de Lucas Torreira, lo agarró y dijo: "Me dio para este señor", haciendo referencia a cuando lo tuvo en el Atlético de Madrid.

Facundo Torres le ceba un mate a Seba Sosa y se perfila como el nuevo DJ sentado al lado del parlante. Sobre el final, Agustín Canobbio se convierte en blogger. "Activen la campanita ¡suscríbanse!", bromea.

Cena Uruguay. Captura

Cabe recordar que Uruguay llevó tanto yerba como carne de Uruguay. "La AUF es un histórico embajador del país y llevará como compañero a otro embajador, como lo es la carne uruguaya, la mejor carne del mundo. Seremos embajadores in situ en Qatar a través de los jugadores", dijo Alonso.

Facu Torres en la cena de Uruguay. Captura

Debut y partidos

La Celeste integrará el Grupo H junto a Corea del Sur (24 de noviembre a las 10.00), Portugal (28 de noviembre a las 16.00) y Ghana (2 de diciembre a las 12.00).