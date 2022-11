El Loco Abreu no la pasó tan bien arriba del camello en su llegada a Qatar: "Bajame ya"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Loco Abreu dijo presente en Qatar para el Mundial. No estará allí para volverla a picar o para defender a Uruguay desde adentro, pero sí se sumó en calidad de comentarista.

Cuando faltan cuatro días para la Copa del Mundo, el exfutbolista de la Celeste, que viajó a cubrir el Mundial y lo hará a través de Fútbol de Primera, intentó dar un paseo en camello, estuvo un rato arriba, se tomó fotos, pero se le complicó el momento del descenso.

"No problem (no hay problema)", le dice primero al dueño del animal. Pero con el paso del tiempo se asustó y atinó a decir: "Bajeme ya", gritó Abreu cuando el camello no se agacha para poder bajarse. "Thank you", le dice a quien lo sostiene una vez abajo.