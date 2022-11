Edinson Cavani: "Quizás no encajo mucho con algunas actitudes del fútbol moderno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Previo al inicio del Mundial de Qatar 2022 y después de haberse unido a la concentración de la selección de Uruguay, Edinson Cavani brindó una entrevista sin cassette con el diario inglés The Guardian. A pesar de haber jugado en las principales ligas de Europa, y haber vivido en ciudades de primer mundo, el Matador siempre aprovecha para destacar lo mucho que aprecia su Salto natal: "Nombrás todas las ciudades en las que jugué (París, Manchester, Nápoles) y me quedo con Salto. Abajo de un árbol, a la sombra, donde corre el viento y no se escucha el ruido de los autos".

"Mi estilo de vida es simple. El fútbol me dio la oportunidad de tener una muy buena vida, pero hay una cosa que no me permite: estar donde más me gusta, que es en el campo. ¿Por qué me gusta tanto la naturaleza? Quizás nunca encuentre la respuesta, pero tiene algo que me atrapa, poder alejarme de la rutina que es dinámica y abrumadora. Me gusta de la naturaleza poder caminar, tomar mate mientras miro el verde y el agua", agegó.

Edinson Cavani en Salto. Foto: @ECavaniOfficial

De forma abierta y sincera, el goleador reflexionó sobre la etapa en su vida en la que consultó con expertos de pscicología: "En un momento necesité ayuda profesional. Tengo amigos que son profesionales que me llevan por una ruta más espiritual que psicológica. El solo hecho de hablar ya ayuda. Trato de hablar sobre cuestiones fuera del fútbol, algunos traumas pueden comenzar con el fútbol pero tiene como trasfondo traumas del pasado, la niñez, y el contexto de cada uno. Cuando somos chicos pensamos que ser futbolista es la única forma de vivir".

Al ser consultado sobre la capacidad de Uruguay de sacar jugadores siendo un país de tres millones y medio de personas comentó: "Somos competitivos porque desde chicos nos enseñan a serlo. Hay canchas de fútbol en cada rincón del país. En cada barrio sin importar lo humilde que sea hay un lugar para jugar un partido de fútbol. Esa competitividad que te exige el profesionalismo, ya la experimentamos abajo de la lluvia y en cualquier superficie. Siempre digo que en el fútbol, jugar no es lo mismo que competir".

Edinson Cavani celebra el gol que anotó en el Uruguay-Panamá en la despedida previo a Catar. Foto: Estefanía Leal.

El salteño continuó con una reflexión sobre el fútbol actual: "Nosotros mantenemos esa escencia, que tal vez se está perdiendo en el fútbol moderno. Yo soy de la vieja escuela, quizás no encajo mucho con las actitudes del fútbol moderno. El mundo de las redes sociales y la tecnología ha llegado al fútbol. Esto modificó la mentalidad de los equipos. Antes iban todos por un mismo objetivo, hoy en día no ocurre de la misma manera, por la fama o lo que pueda decir la gente o la prensa sobre los futbolistas".

Con respecto al Mundial de Qatar y cómo se siente ante el inminente comienzo analizó: "Durante el mes que se disputa el Mundial es cuando más te sentis conectado con el fútbol. Vivís cada segundo totalmente conectado. No hay ninguna individualidad que gane por sí sola la copa del mundo. Algunos pueden hacer cosas magníficas pero todos necesitan que sus comapañeros corran y dejen la vida en la cancha. En Uruguay, hay mucha humildad, todos los jugadores sabemos que tenemos que ser así y bajarnos del pedestal".