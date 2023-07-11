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El País Ovación Fútbol

Lionel Messi ya está en la ciudad y el Inter Miami se prepara para una presentación histórica para la MLS

El capitán de la selección argentina campeona del mundo llegó este martes para terminar de cerrar su fichaje. El club anunció un "gran evento de inauguración" para el próximo domingo.

El País
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11/07/2023, 16:18
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El mural de Lionel Messi en Miami.
El mural de Lionel Messi en Miami.
Foto: EFE.

El futbolista argentino Lionel Messi arribó este martes a la ciudad estadounidense de Miami (Florida) para cerrar su fichaje con el Inter Miami de la liga norteamericana (MLS).

Una fuente policial del pequeño aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, a las afueras de Miami, le confirmó a la AFP que el capitán de la selección argentina campeona del mundo aterrizó en un jet privado y ya abandonó la instalación, próxima al estadio del Inter.

El pasado 7 de junio, Messi anunció su intención de continuar su carrera en el Inter Miami, que tiene previsto presentar a la estrella argentina en un evento en su estadio el próximo domingo.

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"Gran evento de inauguración fijado para este domingo, 16 de julio a las 18:00 en el DRV PNK Stadium", expresó el club en sus redes sociales invitando a todos sus hinchas a que obtengan sus respectivas entradas para una jornada más que especial.

Será el tercer club en la carrera de Lionel Messi, que se fue de Barcelona como el máximo artillero histórico y luego permaneció dos años en el Paris Saint-Germain, donde se consagró campeón de Francia.

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