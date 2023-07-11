Lionel Messi ya está en la ciudad y el Inter Miami se prepara para una presentación histórica para la MLS
El capitán de la selección argentina campeona del mundo llegó este martes para terminar de cerrar su fichaje. El club anunció un "gran evento de inauguración" para el próximo domingo.
El futbolista argentino Lionel Messi arribó este martes a la ciudad estadounidense de Miami (Florida) para cerrar su fichaje con el Inter Miami de la liga norteamericana (MLS).
Una fuente policial del pequeño aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, a las afueras de Miami, le confirmó a la AFP que el capitán de la selección argentina campeona del mundo aterrizó en un jet privado y ya abandonó la instalación, próxima al estadio del Inter.
El pasado 7 de junio, Messi anunció su intención de continuar su carrera en el Inter Miami, que tiene previsto presentar a la estrella argentina en un evento en su estadio el próximo domingo.
"Gran evento de inauguración fijado para este domingo, 16 de julio a las 18:00 en el DRV PNK Stadium", expresó el club en sus redes sociales invitando a todos sus hinchas a que obtengan sus respectivas entradas para una jornada más que especial.
Save The Date 📅⚽— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 11, 2023
Major unveiling event set for this Sunday, July 16 at 6PM at @DRVPNKStadium! Tickets will be FREE for Season Ticket Members, while limited tickets may become available for purchase at a later date.
Make sure to stay tuned to our social channels for details… pic.twitter.com/lC5bm9OrfK
Será el tercer club en la carrera de Lionel Messi, que se fue de Barcelona como el máximo artillero histórico y luego permaneció dos años en el Paris Saint-Germain, donde se consagró campeón de Francia.
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