Lionel Messi ya está en la ciudad y el Inter Miami se prepara para una presentación histórica para la MLS

El futbolista argentino Lionel Messi arribó este martes a la ciudad estadounidense de Miami (Florida) para cerrar su fichaje con el Inter Miami de la liga norteamericana (MLS).

Una fuente policial del pequeño aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, a las afueras de Miami, le confirmó a la AFP que el capitán de la selección argentina campeona del mundo aterrizó en un jet privado y ya abandonó la instalación, próxima al estadio del Inter.

El pasado 7 de junio, Messi anunció su intención de continuar su carrera en el Inter Miami, que tiene previsto presentar a la estrella argentina en un evento en su estadio el próximo domingo.

"Gran evento de inauguración fijado para este domingo, 16 de julio a las 18:00 en el DRV PNK Stadium", expresó el club en sus redes sociales invitando a todos sus hinchas a que obtengan sus respectivas entradas para una jornada más que especial.

Save The Date 📅⚽



Major unveiling event set for this Sunday, July 16 at 6PM at @DRVPNKStadium! Tickets will be FREE for Season Ticket Members, while limited tickets may become available for purchase at a later date.



Make sure to stay tuned to our social channels for details… pic.twitter.com/lC5bm9OrfK — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 11, 2023

Será el tercer club en la carrera de Lionel Messi, que se fue de Barcelona como el máximo artillero histórico y luego permaneció dos años en el Paris Saint-Germain, donde se consagró campeón de Francia.