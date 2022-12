"Le pude hacer upa": Dibu Martínez se sumó a los chistes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la Copa América del 2021, en la arenga final de la selección de Argentina antes de levantar el trofeo de Conmebol, Lionel Messi inmortalizó unas palabras: “Cuarenta y cinco días sin ver a nuestra familia. ‘Dibu’ fue papá y no pudo ver a su hija, no le pudo hacer upa. El ‘Chino’ igual. Estamos a un pasito nomás y depende de nosotros ganar esta Copa". Ese pedacito, "no le pudo hace' upa", se viralizó y expandió en las redes después de que el documental en Netflix "Sean Eternos" vio la luz.

En todos estos meses fue como un mantra, poder hacerle upa a la Copa del Mundo de Qatar 2022, y lo lograron. Con cariño y humor Dibu Martínez se hizo eco de la frase: "“Le pude hacer upa”, publicó el arquero y mostró cómo sostenía el trofeo como si fuese su hija, aquella que nació durante la Copa América.

Le pude hacer upa 🏆 pic.twitter.com/NxiSln1pWH — Emi Martínez (@emimartinezz1) December 19, 2022

Dibu fue uno de los protagonistas de la final, conteniendo un tiro decisivo de Kolo Muani, así como uno de los penales en la tanda final. Además, recibió el guante de oro como el mejor portero del certamen.