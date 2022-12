El exabrupto de Rodrigo De Paul contra los que dudaron de él 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Terminó el Mundial de Qatar 2022 y Argetina es la campeona del mundo. En la noche aatarí los futbolistas festejaron y mostraron su alegría: hicieron vivos, compartieron mensajes en redes e imágenes de lo que parece una hazaña por las circunstancias que tuvo el encuentro.

La épica de la final también la vivieron desde adentro y eso quedó demostrado en las palabras de Rodrigo De Paul. El atacante del Atlético Madrid apareció en un vivo que hizo su compañero Nicolás Otamendi desde el vestuario y habló sin pelos en la lengua. Primero aseguró que el premio es para "la historia" y "toda la eternidad".

Luego llegó la hora de recordar a quienes lo criticaron y no estaban seguros de su trabajo: "Todos los que dudaron que me chupen bien la p... me tiraron de todos lados y no me voltearon", aseguró.