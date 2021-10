Larriera llegó a 50 partidos como DT de Peñarol: sus números en el equipo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol llegaba a la sexta fecha del Torneo Clausura entonado, motivado y con la gran posibilidad de seguir al frente de la tabla de posiciones de manera solitaria si conseguía una victoria frente a Deportivo Maldonado en el Campus Municipal de Maldonado.

Pero nada de eso ocurrió. El equipo de Mauricio Larriera perdió con el fernandino por 1 a 0 con un solitario gol de Federico Ramos y a pesar de que se mantiene en lo más alto del Clausura, ahora junto a Nacional con 13 puntos los dos, ya no lidera la Tabla Anual.

Y el de ayer era un partido importante en la estadística del técnico mirasol que dirigió su encuentro número 50 al frente del equipo carbonero desde su llegada el 31 de diciembre de 2020.



Pero más allá de los números, el juego ante el Depor era clave para seguir al frente de las dos tablas y el mirasol quedó en el debe. En el debe futbolístico y en el debe con la actitud mostrada en la primera parte y por más que intentó una reacción en el complemento con más ganas que fútbol, el gol nunca llegó.



Y esa derrota deja ahora la interrogante de cara a lo que se viene en el Clausura porque otra vez Peñarol perdió puntos importantes y deberá levantarse, tal como ya lo supo hacer en otras oportunidades, si es que pretende pelear por el título del Uruguayo.



Lo cierto es que para Larriera el de ayer no fue el resultado esperado. Para Peñarol tampoco. Pero el técnico floridense llegó a los 50 partidos dirigidos en el carbonero y el saldo hasta el momento es de 27 triunfos, 15 empates y ocho derrotas.



Por el Uruguayo 2021 también la de ayer fue la segunda caída del equipo mirasol que hasta el momento solo había perdido el clásico del Torneo Apertura con Nacional en el Gran Parque Central por 2 a 0 el 4 de julio.



El saldo hasta el momento en el Uruguayo 2021 es de 21 partidos jugados con 11 victorias, ocho empates y solo dos derrotas, pero la de ayer preocupa más y no por el resultado, sino por el rendimiento de un equipo que tuvo en cancha a la inmensa mayoría de sus titulares y que no supo cómo contrarrestar el buen planteo de Deportivo Maldonado.



Y es por eso que en el presente el mirasol no tendrá demasiado tiempo, ni para lamentos ni para trabajar porque ahora, lo próximo será este miércoles a la hora 20:30 frente al Montevideo City Torque como local en el Estadio Campeón del Siglo y nuevamente la obligación de Peñarol será la de siempre: ganar.