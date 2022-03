Larriera: la "decisión de padre" con Álvarez Martínez y lo que "no esperaba" de Carrizo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol ganó, con lo justo, pero lo terminó haciendo ante Danubio. Tras el juego, Mauricio Larriera se animó a dar declaraciones sobre lo visto en Jardines del Hipódromo: "un recinto durísimo".

En diálogo con la transmisión televisiva, el floridense confesó: "El resultado deja justicia. Generamos muchas ocasiones de gol y el Coco (Conde) fue figura. El saldo negativo son los lesionados".

Una de las sorpresas del equipo que paró el entrenador para el juego ante los franjeados fue la salida de Agustín Álvarez Martínez, que no era suplente desde setiembre, y el ingresó de Ruben Bentancourt.

Sobre este detallo aseguró que fue "una decisión técnica y de padre. De padre por la relación que hay y queremos lo mejor para él, para el equipo y lo último que pensé fue en mí".

Larriera también dejó palabras ante el debut del argentino Federico Carrizo: "Es un futbolista que me seduce. Tiene una gran personalidad que la conozco porque lo enfrenté antes. Ese tipo de jugadores, me gusta, me representa: los gambeteadores o 'los petisos', como digo yo".

A su vez, también le llamó la atención al entrenador que el Pachi "cumplió una función en defensa que no esperábamos", sobre todo luego de que Peñarol se puso en ventaja y debía defender el marcador.

De cara a lo que será el próximo duelo, frente a Deportivo Maldonado, Larriera aseguró: "Otro partido durísimo porque tenemos que ganar de acá al final todo lo que nos queda".