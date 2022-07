Krisztián Vádocz firmó en Central Español: su decepción con la dirigencia de Peñarol, las ganas de volver y la deuda con Pandiani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al húngaro Krizstián Vadócz nada le hace más ilusión que la llegada del próximo fin de semana. Es su oportunidad para volver a sentir los roces del fútbol uruguayo, para, de a poco, empezar a ganar protagonismo y por qué no meterse en el radar de Peñarol, un club del que nunca deseó irse.

El calendario marca una nueva cita en la Segunda División Profesional para Central Español -su nuevo equipo- esta vez ante La Luz, escolta del puntero Racing. Esto, en su entendible español, es la primera chance que tendrá para demostrar que “olfato de querer jugar” le sobra. “Yo no practico por practicar”, dijo a Ovación.

Vadócz vive el fútbol con la misma intensidad del niño que nació y se crió en Budapest, Hungría, hace 37 años: se enoja cuando no juega y por ahora no piensa retirarse.



Tras su paso por Peñarol y una fugaz etapa en Montevideo Wanderers, el europeo volvió a Uruguay con sed de revancha. Ahora sueña con sacar adelante a Central Español, que va último en la Segunda División Profesional.



Su nuevo equipo jugará este miércoles contra Tacuarembó, pero su debut deberá esperar por lo menos hasta el fin de semana. Será entonces cuando, una vez lista su inscripción, quedará a las órdenes del técnico Maximiliano Viera.



A continuación, un resumen de su charla con Ovación:

-¿Por qué elegiste Central Español?



-Porque me llamaron, me molestaron un par de días, y me gusta esa molestia cuando querés algo. Yo estaba con dudas entre seguir en mi país o venir para acá, pero me ganó mi olfato de viaje, de experimentar otras cosas, de llegar otra vez a Sudamérica. Por eso me convencieron.



-¿Cómo te sentiste en la primera práctica?



-Yo quería practicar el viernes, no me dejaron y estuve un poquito enojado. El sábado hicimos fútbol entre nosotros y ahí ya disfruté. Por más que mi cuerpo no estaba acostumbrado a jugar 60 minutos de fútbol, salió bien y todavía estoy con una salud bárbara. Vamos paso a paso.



-¿Por qué te enojaste?



-A mí no me gusta perderme ningún partido, así sea contra Tacuarembó, a cuatro horas de Montevideo. Me lo voy a perder porque no estoy registrado.

Krisztián Vadócz disfruta de Montevideo, pero aseguró no estar de paseo. Foto: Leonardo Mainé.

-El año pasado, ni bien quedaste libre de Wanderers, volviste a Hungría, pero no llegaste a firmar por ningún equipo. ¿Qué plan tenías en mente?



-Quería volver al equipo donde me crie (el Budapest Honvéd), pero no di con el proyecto que arrancó ese año. Estaba hablando con otros clubes para ver cómo seguir, pero no me ilusionaron las conversaciones. Luego, me fui a Sudáfrica, donde quería entrenar con algunos clubes importantes de la Primera División, pero por ómicron (la variante de covid-19) no dejaron entrenar a ningún jugador que estuviera por fuera de los planteles. Ahí mi plan se derrumbó. Después de eso, volví a Hungría a sondear y entrenar en un par de equipos. Estaba buscando salir de mi país, pero no encontraba la oportunidad. Eran posibilidades raras o feas y no salía nada. Luego me llamaron desde Central, cuando estaba entre dudas, y ahora estoy feliz.



-¿Por qué te fuiste a Sudáfrica?



-Porque mi cuñado vive allá hace como 20 años y mi otro cuñado, que también es futbolista, había entrenado ahí en varios equipos. Sabía que si iba tenía chances de jugar y, como me faltaba el quinto continente (jugó en América, Europa, Asia y Oceanía) pensaba que no estaba mal. Yo estoy abierto para lo que aparezca. En ese momento estaba viendo qué podía pasar y lo ideal era probarme.

-Tengo entendido que tu primera opción era irte a jugar a Brasil o Argentina.



-Sí. Si hubiera aparecido algo en Sudamérica, yo estaba abierto. Pero el mercado no se me movió tanto por la edad. Eso me complicó las cosas porque es algo que siempre miran. Pero también pueden ser otras cosas porque, por ejemplo, contra Cristiano Ronaldo no corrió ese aspecto y tenemos la misma edad. Él solucionó bastante rápido su situación cuando salió de Juventus.



-Es curioso que te guste tanto Sudamérica cuando en realidad viviste muchos más años en Europa. ¿Por qué preferiste seguir acá?



-¿Querés decir que normalmente la gente de acá quiere ir a Europa y no al revés? (risas) Como ya tengo 20 años en mi espalda como jugador profesional, estas son aventuras que normalmente no tenés. Me gusta mucho el idioma, la actitud, la cultura y estoy muy contento en Montevideo, Uruguay. Creí también que podría disfrutar de varios países de Sudamérica y que tendría buenas experiencias solo por eso. En el fútbol europeo, si estás en clubes top, claro que querés quedarte. Pero el día de hoy yo no tengo chances. Acá (por Sudamérica) entiendo cómo funcionan las cosas y que normalmente las ligas son para formar jugadores y venderlos hacia Europa, pero también a veces viene bien encontrarse con un europeo y ver la diferencia.

"Los gurises uruguayos que lloran que no tienen chances van a jugar a préstamo a la B. Yo voy a vivir igual" Krisztián Vadócz Futbolista húngaro, de 37 años.

-Luego de tu paso por Peñarol, tus sensaciones parecían ser un poco distintas. Dijiste, en su momento, que te ibas decepcionado. ¿Fue así?



-No sé cómo comenté las cosas, pero sí. Mi plan no era salir o buscar otro cuadro. Yo estaba tranquilo con mi rendimiento. Claro que los clubes grandes siempre están buscando mejores refuerzos, eso es normal, pero eso ya no es cosa mía. Eso fue un comentario para la dirigencia de Peñarol, que pensaba que podía llevar a otro jugador que le rendiría mejor, y ya está. Eso se llama fútbol. Claro que estaba decepcionado, porque todavía extraño mucho el ambiente del club, pero nada más. Tengo otras cosas para enfocarme, entonces no quiero dar mucha vuelta. Tengo que jugar bien para salir otra vez al radar del club.



-¿Te gustaría volver?



-Todavía no tengo ni un minuto jugado, entonces primero eso. Primero los minutos, luego a rendir bien, sacar resultados y cuando haya mercado de pases o vean que mi rendimiento vale para algo, aparecerán las cosas. Y si no, estaré bien.

Krisztián Vadócz. Foto: Nicolás Pereyra.

-El culpable de tu desembarco inicial en Uruguay fue Diego Forlán. ¿Alguna vez volviste a hablar con él?



-Tuvimos un par de charlas, pero nada oficial. Nada relacionado a estas cosas. Cada uno tiene su vida. Sin él, no hubiese llegado a Uruguay, salvo que el rifle Pandiani me hubiera llamado.



-Justo que mencionás a Pandiani, la semana pasada el medio Diario de Navarra publicó un listado que los incluye a ambos entre los mayores deudores de la Hacienda Foral de esa comunidad española durante la etapa que compartieron en Osasuna. Señala que debés 153.000 euros y él 124.000. ¿Estabas al tanto de eso?



-Me dijeron una vez, pero yo no entendía. Siempre, como extranjero, me gustó tratar mis contratos que contienen solo los (ingresos) netos. Yo no conozco ni el sistema de impuestos de Hungría, entonces en cada equipo hablaba de que no quería encargarme de eso. El club lo sabe muchísimo mejor que yo, tiene sus contadores y por eso yo no entendía la situación. No sé en que está ahora.

Krisztián Vadócz junto a Walter Pandiani en el Osasuna. Foto: Listin Diario.

-Está en que formás parte de esa lista pública de deudores.



-Puede ser, pero no es normal. Yo firmé mi contrató con Osasuna y si pasó algo raro -que, desafortunadamente pasa en estas épocas- ahí puede ser que haya habido un lío. Yo sé lo que pedí en esa época porque no era nada diferente a lo que pedí ahora en Central o Peñarol.

-¿Cómo tomás esta nueva etapa de tu carrera?



-Tan simple como que otra vez puedo jugar al fútbol. A mí me gusta cada minuto estar en la cancha y tengo muchas ganas de integrar el equipo titular de Central. Ese es mi objetivo. Normalmente los mejores jugadores quieren jugar en el cuadro o la copa más prestigiosa, pero también los gurises uruguayos que lloran que no tienen chances van a jugar a préstamo a la B. Yo voy a vivir igual. Es siempre para demostrar que estás bien y ser ambicioso de que podés llegar más arriba y más lejos.



-¿Creés que estás cerca de retirarte?



-No, no tengo fecha para retirarme. Siempre en los periódicos escriben mi edad, también a veces escuchás un par de comentarios, pero normalmente tenés que mantener el mismo olfato de querer jugar. Eso lo tengo igual que cuando era un chaval (chico) de 16 años. Un día va a llegar el retiro, pero yo estoy como siempre: hay una semana y hay que prepararse para sábado o domingo. Si ganás, no te van a hablar de tu edad. Si jugás bien, van a hablar sobre tu rendimiento. Si ayudás al equipo, te van a marcar como la figura del cuadro. Y eso es igual si jugás al fútbol cinco o por Libertadores o Champions.