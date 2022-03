El karma de Brian Ocampo: otra vez lesionado y afuera de las canchas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Parece un tema de nunca acabar para Brian Ocampo en esta temporada: las lesiones. Llegó con lo justo al partido con Montevideo City Torque, este domingo se cumplían los 21 días que ameritan habitualmente un desgarro (aunque Nacional siempre habló de distensión), los tricolores decidieron ponerlo en el banco de suplentes y la situación de partido llevó a que tuviera que entrar.

Previo al partido ya le habían anticipado a Ovación desde filas tricolores que el sábado había respondido bien el floridense, que iba a ser suplente y que solamente entraría en caso de que el partido lo necesitara. Y fue lo que sucedió: Pablo Repetto lo mandó a la cancha a los 60 minutos en lugar de Matías Zunino, otro que volvía tras la lesión.

Ocampo no tuvo demasiada participación ni tampoco pudo desequilibrar como lo hace habitualmente. Pero lo peor llegó a los 93 minutos cuando se volvió a resentir en el posterior de su pierna, se tomó la zona y pidió el cambio porque el dolor claramente se intensificó. Entró Santiago Ramírez para jugar los últimos tres minutos.

Ahora se verá el análisis que hace Nacional respecto a si estuvo bien en incluirlo o no, pero lo que queda en evidencia es que el jugador no estaba al 100% y es factible que se pierda, al menos, el próximo partido contra Montevideo Wanderers, que se jugará el domingo en el Parque Viera. Mala noticias para un equipo tricolor que hizo los méritos para ganar ante los Ciudadanos, pero no lo logró y se hunde en la tabla.