Los argumentos que llevaron a que Repetto se incline por Yonathan Rodríguez

Yonathan Rodríguez tendrá la gran oportunidad de debutar oficialmente con la camiseta de Nacional después de cuatro partidos en los que no tuvo minutos. El volante central acompañará a Felipe Carballo en el mediocampo, en una idea de Pablo Repetto para darle mayor consistencia a un sector de la cancha donde el equipo tricolor debe mejorar.

Además, el ingreso de Yona Rodríguez se debe a que el DT pretende un equipo con más actitud, partiendo desde un lugar neurálgico de la cancha como lo es el medio. Y el exjugador de Cerrito le ganó el duelo a Joaquín Trasante por la titularidad por tener mayores argumentos técnicos, según le indicaron a Ovación fuentes tricolores consultadas.

“Es un volante completo, que lanza con las dos piernas, que remata con las dos piernas, que va de área chica a área chica, que te puede jugar de volante por derecha, volante por izquierda, o de cinco, que tiene una edad estupenda para jugar en un equipo grande y que se le dio a un jugador que hace muchísimo tiempo que lo está buscando pero que no había encontrado su camino. Este año lo encontró (por el 2021), hizo lo que tenía que hacer, y la vida y el fútbol se lo reconoce”, le contó Roland Marcenaro, extécnico de Cerrito y actual conductor de Atenas de San Carlos, a Ovación cuando se confirmó el pase de Rodríguez a los tricolores.

Yona Rodríguez en el Gran Parque Central. FOTO: Nacional.

Según indicaron desde Nacional, el volante central realizó una muy buena pretemporada y venía practicando muy bien, con una notable actitud y con bajo perfil.

Junto a las restantes variantes que implementará mañana Repetto, en el partido contra Montevideo City Torque que se jugará en el Gran Parque Central (hora 19:30), Nacional buscará dejar atrás la dolorosa derrota clásica contra Peñarol y empezar a subir escalones en las posiciones.

Mañana Ocampo cumple los 21 días de lesión

Recién mañana, día del encuentro contra Montevideo City Torque, Brian Ocampo cumplirá los 21 de lesión desde aquel inicio de partido contra Liverpool que no se pudo terminar debido a las inclemencias del tiempo. Por eso es que la duda persiste en filas tricolores y la idea inicial es no arriesgarlo y que si el partido lo permite, que juegue los últimos 25 o 30 minutos del encuentro aunque, claramente, todo dependerá de cómo vaya siendo el marcador ante los Ciudadanos.



De igual forma, hoy se lo exigirá para comprobar que esté al 100% y no exponerlo a un riesgo innecesario. Ayer realizó sin problemas y sin dolor los trabajos con pelota. A su vez, a pesar de que para Repetto es mediapunta, el nueve será Fagúndez.