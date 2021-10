¿Qué jugadores pueden ser debutantes clásicos este domingo en el Peñarol-Nacional?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este domingo se vivirá una nueva edición del clásico del fútbol uruguayo y para muchos de los futbolistas que lo protagonizarán será especial teniendo en cuenta que será el primero.

Defender la camiseta de Peñarol o de Nacional conlleva una responsabilidad grande, pero la misma aumenta todavía un poco más cuando de duelos de estas características se trata.

Por el lado aurinegro, hasta el momento, solo hay un debut confirmado y será el de Juan Manuel Ramos en el lateral izquierdo. El hombre llegado desde el Spezia de Italia arribó a Peñarol para reforzar el plantel de cara a la Copa Sudamericana y acumula un total de ocho partidos con la camiseta mirasol.



Otro que tiene posibilidades de hacer su estreno clásico es Ignacio Laquintana, siempre y cuando Facundo Torres no llegue en la mejor forma física al duelo o que Mauricio Larriera no se decante por Valentín Rodríguez en la zona de volantes.



Dentro del plantel también hay otros jugadores que podrían debutar en los duelos clásicos. Futbolistas que son habituales suplentes como el brasileño Neto Volpi, el argentino Nicolás Gaitán, Edgar Elizalde o Ruben Bentancourt podrían hacer su estreno.

Por el lado de Nacional la historia es similar y aunque tiene más estrenos confirmados en el once titular no tiene tanto en el resto del plantel como ocurre con el equipo mirasol.



Es casi un hecho que los Rodríguez serán los únicos debutantes clásicos del equipo de Martín Ligüera teniendo en cuenta que Martín, en el arco, y Diego, en el mediocampo, disputarían su primer juego de esta magnitud.



El guardameta ocupará el lugar que dejó Sergio Rochet luego de la lesión sufrida en las últimas semanas, mientras que el Torito se convirtió en un habitual en el once del entrenador floridense.

El que podría haber hecho su estreno clásico, pero se lo pierde por la expulsión sufrida ante Rentistas es Santiago Ramírez quien tenía todos los boletos para ser titular en el Campeón del Siglo.



Ángelo Gabrielli y Mario Risso son otros los nombres que podrían hacer su estreno clásico luciendo la camiseta tricolor.