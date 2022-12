El 1x1 de los jugadores de Argentina que aún no suman minutos en el Mundial de Qatar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay cinco futbolistas de los 26 que viajaron a la Copa del Mundo que aún no suman minutos en lo que va de Mundial de Qatar 2022 para la selección de Argentina y que esperan su oportunidad. Alguno puede tenerla este viernes ante Países Bajos.

Si bien el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, rotó mucho a sus futbolistas tras lo que fue el debut con derrota ante Arabia Saudita. Aún quedan variantes que no han visto levantar el cartel con su número y estos son los dos arqueros, Gerónimo Rulli y Franco Armani, Juan Foyth (el lateral derecho y zaguero), y los delanteros Ángel Correa y Paulo Dybala.

Paulo Dybala

Este último quizá es el que rechina un poco más y que, pese a no haber pisado la cancha, se pasea por los entrenamientos y la zona mixta con una sonrisa, lo cual habla muy bien de él y de su manejo de la situación. Si bien el atacante de a Roma de Italia llegó justo a la cita mundialista tras hacer un gran esfuerzo para recuperarse de un desgarro, llama la atención que Scaloni no le haya dado ni un minuto.

Su nombre fue mencionado al principio del Mundial, cuando se suponía que ante un rival de menor jerarquía como los sauditas (paradójicamente con quien se produjo la única derrota), el entrenador podía encontrar una alternativa más ofensiva al reemplazo de Giovanni Lo Celso. Al final entró Papu Gómez.

Foto: AFP

Es muy probable que no juegue este viernes tampoco. Una situación similar le había ocurrido en Rusia 2018, cuando Jorge Sampaoli lo hizo ingresar apenas 22 minutos, en lugar en Enzo Pérez, cuando la Argentina perdía con Croacia por 1 a 0 (luego fue 3-0). Fue figura de Juventus, es uno de los máximos goleadores extranjeros en el fútbol italiano… y sin embargo, en dos mundiales, casi no pudo jugar.

En Qatar solo cuatro jugadores parecen intocables en el once de Scaloni y actuaron en los 360 minutos de los cuatro partidos de la Copa del Mundo: Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Lionel Messi. Otra de las razones por las que no se le abrió un espacio.

“Es difícil jugar con Messi”, dijo en 2017 la Joya, una frase que le generó algún dolor de cabeza por la interpretación rebuscada que se le otorgó. La realidad es que en el caso de él, es estrictamente cierto. Y no conlleva malicia. Sus prestaciones en la cancha se desarrollan en lugares y situaciones similares a las del capitán argentino. Dicho así, tal vez no suele a la comparación innecesaria. ¿No pueden convivir? Sí, por supuesto. Pero es más difícil que en otros casos. Se superponen.

¿Por qué no juega?

“No ha jugado porque no he visto la oportunidad de ponerlo”, explicó Scaloni el pasado jueves en rueda de prensa. “Está bien, está en condiciones de ser alineado, pero consideramos que en los desarrollos de todos los partidos no hemos tenido la posibilidad de ponerlo. Estamos contentos con él y con su aportación. Pero tenemos 26 jugadores e intentamos que entren por el desarrollo del partido”, concluyó Scaloni sin más detalles.

Uno por uno

Franco Armani perdió la titularidad tras la llegada del Dibu Martínez, hoy inamovible en el arco albiceleste. Tiene 36 y disputó 18 partidos con la selección, logrando la valla invicta en siete encuentros.

Gerónimo Rulli. Foto: Prensa Argentina

Gerónimo Rulli (30 años) disputó cuatro partidos con Argentina, tres amistosos y un duelo por Eliminatorias contra Ecuador, el pasado 30 de marzo. El arquero del Villarreal recibió un gol defendiendo los tres palos de su selección.

Juan Foyth.

Lo de Juan Foyth ya es poco más extraño por la versatilidad de su juego. Es lateral derecho, pero juega de zaguero y si se necesita da una mano en el mediocampo. Tiene 24 años y es su primer Mundial para el futbolista de Villarreal, por lo que de no darse la oportunidad este viernes con Países Bajos, o en en Qatar si avanzan, ya tendrá otra oportunidad.

Ángel Correa. Foto: Prensa Argentina

La no inclusión de Ángel Correa es entendible porque no estaba entre los 26 futbolistas iniciales. Scaloni había prescindido del jugador del Atlético de Madrid hasta la baja de Nicolás González, quien se perdió el Mundial por una lesión muscular. Así como también perdió a Joaquín Correa.