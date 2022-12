Lionel Scaloni habló en la previa al partido con Países Bajos: qué dijo sobre los jugadores lesionados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La selección de Argentina y Países Bajos se cruzarán este viernes a las 16:00 horas por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, palpitó la previa y habló sobre algunos rumores que surgieron en las últimas horas.

"(Ángel) Di María y (Rodrigo) De Paul en principio están bien", dijo el técnico argentino sobre los rumores de una aparente lesión muscular del mediocampista. "De Paul se entrenó ayer, veremos en el entrenamiento de hoy qué decido yo. Fideo (Di María) también. Después tomaremos decisiones. No me atrevo a decir que está o no, porque nunca se sabe. Después lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar", agregó.

Rodrigo De Paul y Messi. Foto: Nicolás Pereyra.

Sin embargo, Scaloni se mostró molesto por notar que se haya filtrado la información sobre la situación de De Paul y Di María cuando el entrenamiento de la selección fue a puertas cerradas. "No se tiene que filtrar lo que pase. Ha ocurrido varias veces. La mitad de las preguntas son de esto y lo importante es el partido y no quién juegue. Vamos a darlo todo, con o sin ellos. Pero si el entrenamiento es a puerta cerrada no se tiene que saber nada", protestó.

El técnico también se refirió a Enzo Fernández, quien ha sido una pieza clave en Argentina, y destacó que tuvo una "rápida evolución" y creen que "puede dar más".

En los últimos días, el técnico de Países Bajos, Louis van Gaal, dijo que ya tenía un plan para frenar a Lionel Messi, aunque no reveló los detalles, y sobre esto, Scaloni dijo: "¿La marca a Leo?. Veremos mañana que pasa en el partido. Estamos acostumbrados a que los rivales planteen algo diferente. Dentro del partido siempre hay variantes. Pero no me quiero adelantar. Estamos atentos a eso".

Lionel Messi en el partido entre Argentina y Australia en Qatar 2022. Foto: Nicolás Pereyra

En los octavos de final ya hubo dos encuentros que se definieron por penales y es una de las posibilidades a la que podrían llegar Argentina y Países Bajos en este partido, algo que ya vivieron estos mismos países en la semifinal del Mundial de Brasil 2014. Scaloni reveló que "todos los días" los jugadores patean penales, pero también sostuvo que "después, lo que pasa en el momento, es una caja de fósforos".

El técnico consideró que los ocho cuartofinalistas del Mundial tienen opciones. "Cualquiera puede jugar la final, no tengo dudas. Están a un paso de jugar los siete partidos y cualquiera ha hecho méritos. La línea es muy fina y todo está muy igualado", señaló.

El técnico albiceleste dijo que el equipo está bien "porque tuvimos días para descansar y analizar a Países Bajos" y pidió que la gente "disfrute del partido, de ver a su selección. Vamos a dejar todo por representar al país, pero es fútbol. Esperamos estar contentos con el resultado al final".