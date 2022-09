La jugada le salió al revés a Pablo Repetto: buscaba soluciones y encontró más dudas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Cuando armamos el equipo, que el responsable soy yo, pensamos más en el rodaje de los jugadores y en que tuvieran minutos algunos con los que vamos a contar el domingo, que en el resultado”. Pablo Repetto fue sincero y autocrítico después de la eliminación de Nacional a manos de Rampla Juniors de la Copa AUF Uruguay. La cuestión es que el rendimiento del equipo, y en particular de algunos jugadores, le dejó muchas más dudas de las que tenía antes. En lugar de encontrar soluciones a algunas de las interrogantes que tenía, se topó con una realidad que no era la que imaginaba.

Uno de los dilemas más grandes que tiene el entrenador de Nacional de cara al partido contra Cerro Largo del domingo (hora 18:00, en el Gran Parque Central) es el acompañante de Mathías Laborda en la zaga, ya que Leo Coelho está suspendido (por eso jugó en la noche del miércoles) y Mario Risso está en plena recuperación de su lesión.

MIRA TAMBIÉN La incógnita del zaguero: el problema que tendrá que resolver Repetto y las opciones que tiene

Pues bien, Repetto puso a Juan Manuel Izquierdo de titular contra los Picapiedras, pensando en que es la principal opción para ser titular, pero se notó la falta de rodaje del exjugador de Wanderers, algo esperable producto de que estuvo muchos meses afuera por lesión. En ocasiones le ganaron la espalda al zaguero, que a su vez se mostró impreciso con la pelota; como todo el equipo, es cierto. En el complemento, con las variantes del DT, fue Christian Almeida el que pasó a jugar como zaguero, pero el panorama no cambió, todo lo contrario. El Keke, que no había tenido un buen juego como lateral, no transmitió seguridad y falló en el tercer gol de Rampla, el de Leo Melazzi.

Si Repetto no se decide ni por Izquierdo (es el que sigue teniendo la prioridad) ni por Almeida, con el plantel principal de Nacional están entrenando dos juveniles, que son muy bien considerados por toda el área deportiva de los tricolores. Se trata de Mateo Pereyra y Ramiro Brazionis. Ninguno de los dos ha debutado en Primera División aún. El primero de ellos es un defensa fuerte, que puede jugar por ambos perfiles y que suele hacer goles; lleva 30 en formativas siendo defensa. Mientras que el segundo es sólido en la marca, fuerte en el uno contra uno y con buena salida.



Nacional tampoco podrá contar con Sergio Rochet y Luis Suárez el domingo (ambos están con la selección uruguaya en Viena), pero en estos casos los sustitutos aparecen más claros, ya que jugarán Martín Rodríguez y Emmanuel Gigliotti.