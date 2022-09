La actitud de Rampla contra la pasividad de Nacional en una goleada inesperada y justificada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hinchas llorando en la tribuna. En ese mismo lugar donde había más de 1.000 ramplenses. Muchos de ellos que vivieron otra época del “Viejo Rampla”, esa época donde los Picapiedras eran protagonistas del Uruguayo y llenaban todas las canchas donde jugaban. Para ellos, el 21 de setiembre de 2022 quedará grabado a fuego. Será el día que, estando en la Segunda División, eliminaron al mejor equipo de Primera, ese que tiene amplia ventaja en la Tabla Anual. Fue 3-0 contra Nacional. Pero principalmente, el resultado se adecua a la realidad de lo que fue el partido.

Los hinchas de Rampla llegaron en gran número al Centenario y le pusieron color a la noche. FOTO: J. M. Ramos.

Ambos equipos jugaron con suplentes. Pero la diferencia entre unos y otros fue abismal. Mientras los de Rampla estaban jugando la final del mundo, por momentos parecía que los de Nacional estaban jugando un amistoso. Si bien a la Copa Uruguay hoy no se le da la relevancia que seguramente tendrá en años venideros, no deja de ser un torneo oficial, que llegó para quedarse y esta edición quedará marcada para siempre como la primera en disputarse.

Rampla vs Nacional. FOTO: Juan Manuel Ramos.

Desde el primer minuto Rampla se paró en campo rival y nada de quedarse atrás a esperar qué pasaba. Apenas iban 6’ y Melazzi ya había tenido una chance de gol clarísima, en una pelota que se fue rozando el vertical. Sobre la media hora, Silvera sacó un potente remate desde 25 metros que dejó sin asunto a Martín Rodríguez. Recién a los 39’ llegó el primer tiro al arco de Nacional por intermedio de Santiago Ramírez, y en el final del primer período la situación de gol más clara de los 90’ con un tiro al palo de Zabala.

Nacional no anduvo colectivamente, pero a nivel individual tuvo una catarata de errores. La defensa insegura, el mediocampo sin marca e impreciso y la ofensiva desconectada, al punto que el Colo Ramírez y Gigliotti casi que no entraron en acción.

En el complemento, cuando muchos pensaban que Rampla podía retroceder, no lo hizo. Cachín metió el 2-0 de tiro libre ante un error de atención y posicionamiento de Rodríguez y Almeida falló para el 3-0 de Melazzi.



Nacional pasó sin pena ni gloria por la Copa AUF Uruguay mientras que Rampla se motiva para la final del domingo. Es que tiene que ganarle a Miramar Misiones pero no correr riesgos de descender a la C.