Marcelo Suárez, el entrenador que llevó a Rampla Juniors a un triunfo histórico frente a Nacional

Marcelo Suárez es entrenador desde 2011 y durante varios años trabajó junto a Leonardo Ramos, actual técnico de Peñarol, pero en 2019 comenzó su carrera en solitario y esta noche llevó a Rampla Juniors a un triunfo histórico frente a Nacional en los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

El picapiedra goleó 3-0 al tricolor en el Estadio Centenario con goles de Facundo Silvera, Mauro Cachi y Leonardo Melazzi y el técnico tuvo mucho que ver a la hora de planificar el encuentro.

Y el club que milita en la Segunda División Profesional dio el batacazo porque le dio un sacudón a la Copa AUF Uruguay: eliminó a un grande del fútbol uruguayo y ahora jugará los cuartos de final frente a La Luz, que también sorprendió y eliminó a Albion.

Pero Marcelo Suárez (51 años) tuvo su parte. El técnico puso un equipo alternativo, pero no por subestimar a Nacional, sino porque el domingo se juega una parada más que importante para seguir luchando por el ascenso a Primera División.

Los hinchas de Rampla Juniors en el Estadio Centenario. Foto: Juan Manuel Ramos.

Solo Sebastián Gorga fue el jugador que mantuvo el entrenador del equipo titular ya que el resto venían siendo suplentes, pero no desaprovecharon su oportunidad.

“Hay que felicitar a los muchachos que plantearon muy bien lo que se trabajó y se mentalizaron. Se jugó muy bien. Manejamos la ansiedad y se dio redondo. Ellos aplicaron todos muy bien y somos justos ganadores”, dijo Marcelo Suárez a la transmisión de la televisión tras el encuentro.

Pero el festejo no será extenso en Rampla Juniors ni mucho menos y así lo dejó en claro el entrenador: “Ahora son cinco minutos de festejo y después a pensar en la gran final con Miramar Misiones para pelear por ingresar a los playoffs y pelear por el ascenso que es nuestro gran objetivo”.

Pero Suárez también contó cómo aprontó este partido que no era prioridad para Rampla Juniors ya que la gran meta es el ascenso a Primera División: “Tenemos un plantel amplio y con doble competencia la idea era tenerlos a todos bien. No nos desligamos de este partido pero le dimos minutos a todos para tener chances de poder pelear por todos los objetivos”.

Los jugadores de Rampla Juniors celebra un gol ante Nacional. Foto: Juan Manuel Ramos.

“Obviamente la confianza es un aliciente para los jugadores y los muchachos respondieron. Estoy feliz por ellos porque es un grupo espectacular. Hoy se coronó esta actuación con un gran triunfo pero no logramos nada. Nuestro objetivo es el domingo, sin dudas”.

Respecto al partido, Marcelo Suárez comentó que “el resultado la verdad no es mentiroso porque las chances que tuvimos las anotamos y la verdad que no me sorprende porque tenemos un grupo espectacular que está unido y luchando por los objetivos. Lo de hoy nos demuestra que vamos por buen camino”.

Después de eliminar nada menos que a Nacional, el entrenador de Rampla Juniors tuvo palabras de agradecimiento para el club y cerró diciendo que “se plantearon muchas cosas cuando asumimos, pasamos raya después de la primera rueda y agradezco la confianza de los dirigente que nos dieron todo para trabajar y hacer una pretemporada espectacular. Todo esto es mérito de ellos (los jugadores). Nosotros les damos herramientas pero lo que hacen dentro de la cancha es todo de ellos”.