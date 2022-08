La joya de Defensor Sporting con experiencia de selección que sueña con enfrentar a Luis Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta es la historia de un talento heredado. Xavier Biscayzacú, hijo de Gustavo, goleador que supo vestir la camiseta de Nacional y Defensor Sporting, es un mediapunta categoría 2005 que integra las formativas del Tuerto y ya logra captar la atención con sus rendimientos. Con 17 años ha formado parte de la convocatoria de la selección mexicana y uruguaya dada su doble nacionalidad.



“Es una felicidad muy grande poder contar con que tu país te llame, representarlo siempre es muy lindo, y sobre todo allá en México, que es donde yo nací y le tengo mucho cariño. Estoy muy contento porque me hayan llamado un par de veces”, le contó a Ovación.



El volante, que juega en la Quinta División de Defensor, también fue convocado a las juveniles celestes en 2021.

Xavier Biscayzacú con la selección uruguaya. Foto: AUF.

Al ser consultado acerca de si ya ha pensado en cuál de las dos selecciones escogería a futuro, respondió: “No, por ahora lo único que pienso es en disfrutar que me han convocado en ambas selecciones, ir aprovechando las diferentes oportunidades, siempre con felicidad, pero por ahora no tengo ninguna situación como para tener que elegir, probablemente en el futuro sí”.



Su padre, el Grillo Biscayzacú, tuvo una gran trayectoria en equipos de Uruguay, Colombia y Chile, por lo que Xavi aprovecha su experiencia para hacerle consultas: “Él siempre me dice las formas en las que debería moverme para poder aprovechar al máximo mi potencial. Y poder hacer más goles. Me pide que siempre intente marcar diagonales y meterme a la espalda, que siempre llega la pelota al segundo palo”.



A su corta edad, el joven tiene la ilusión intacta de llegar a la Primera División de Defensor porque “es el objetivo de todos los juveniles del club” y también se imagina un cruce un tanto especial: “Imaginate lo que puede ser jugar contra Luis Suárez. Estaría bueno soñar con estar en Primera y estar frente a un jugador histórico acá en Uruguay, que marcó tendencia y diferencia, me encantaría tener esa oportunidad en algún momento, sería impresionante”.



En este sentido, afirmó: “Estaría bueno tener una reunión con Suárez, sería algo tremendo compartir un rato con él y hablar”, finalizó.

Sus recuerdos de los clásicos que jugaba Gustavo

Al observar a su padre desde pequeño con los colores de varios equipos, Xavier lleva incorporado el fútbol en las venas y recuerda partidos de Gustavo que pudo presenciar: “Recuerdo los clásicos en Colombia cuando jugaba América con el Deportivo Cali, me acuerdo perfectamente cuando lo íbamos a ver o cuando estaba en el colegio y me enteraba de qué era lo que pasaba en el partido, me gustaba mucho esa situación”, dijo.

Qué habilidad tomaría de las figuras

Xavier Biscayzacú con la selección mexicana. Foto: Gentileza Xavier.

Xavier Biscayzacú es un volante zurdo que sorprende por su habilidad y a su corta edad ya sabe lo que es ser citado a la selección por partida doble. A su vez, en la Sub 18 de la selección mexicana le ha tocado hasta ser el capitán. En el mundo fútbol, el juvenil tiene como referencias a estrellas resonantes y trata de incorporar en su juego algunos de esos aspectos que le gustaba observar en su padre y también en otros futbolistas de vasta trayectoria: “Lo primero que tomo sería la definición de mi padre, la inteligencia de un mediocampista, por ejemplo, Modric, y la fortaleza física de algunos jugadores como Ibrahimovic, o el mismo Messi por la potencia que tiene”, afirmó.