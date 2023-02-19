Joven arquero de Segunda División brasileña fue encontrado muerto en su casa

El arquero Jian Kayo Gomes Soares, de 21 años y que defendía al Ituano de la Segunda División brasileña, fue encontrado muerto en su residencia, según informó este domingo el club del estado de Sao Paulo.

"Con mucha tristeza y consternación, el Ituano comunica el fallecimiento de Jian Kayo", publicó en su perfil de Twitter el equipo de la ciudad de Itú.

El Ituano indicó que el cuerpo del joven portero "fue encontrado sin vida, en su residencia, la noche del sábado" y espera "más informaciones" por parte de "las autoridades y de la familia".

Jian Kayo, nacido en 2022 en el sureño estado de Panamá, llegó en 2021 al Ituano y fue titular del equipo Sub'20 y en el Campeonato Paulista, el torneo regional del estado de Sao Paulo.

El futbolista estaba confirmado para esta temporada en la plantilla profesional que disputará la segunda división y buscará el ascenso para la Serie A, que estuvo a punto de conquistar por primera vez en la liga de 2022.