José Luis Palma propuso a Nacional para jugar la Supercopa y delegado tricolor se molestó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes se llevó a cabo el Consejo de Liga en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para definir la disputa del Campeonato Uruguayo y también cómo se iba a desarrollar la Supercopa, ya que este último torneo se juega entre el campeón del año y el vencedor del Torneo Intermedio, pero que en la temporada 2021 no se llevó a cabo como consecuencia del apretado calendario que dejó la pandemia.

La decisión terminó siendo que la Supercopa Uruguaya se dispute entre Plaza Colonia, campeón del Torneo Apertura y Peñarol, campeón del Torneo Clausura y el Uruguayo, pero en medio de las posibilidades se dio una dura discusión entre el delegado de Nacional, Enrique Campos, y el presidente de Liverpool, José Luis Palma.

¿Qué ocurrió? El titular del equipo negriazul propuso que se dispute una semifinal entre el Pata Blanca y Nacional teniendo en cuenta que los tricolores fueron segundos de la Anual, pero eso molestó al delegado tricolor.



"Usted instaló el nombre de mi club en una discusión que no estaba", aseguró Campos y agregó: "No sea atrevido Palma, yo no pongo a su club en ningún torneo".

Palma 🆚 Campos



🎥😱 ¿Qué pasó entre los directivos de Liverpool y Nacional durante el Congreso? pic.twitter.com/qk2zuMfijV — DIRECTV Uruguay (@DIRECTVUy) December 21, 2021

La discusión fue creciendo en voltaje y en varias oportunidades sonó la campana para que terminen con el intercambio.



Este martes, Campos expresó que "son temas que públicamente no hay por qué manejarlos". "Entiendo que el nombre de Nacional no debe ser manejado por otros clubes", añadió.



En diálogo con 100% Deporte (Sport 890), indicó: "Si Nacional tiene intención de participar lo hubiera planteado con iniciativa propia. Nos pareció importante aclarar que Nacional no se estaba postulando a ningún torneo dado que Plaza había solicitado que pudiera participar como campeón del Apertura y parecía lo más aproximado y nos interesaba que Plaza no considerara que nos estamos metiendo en el medio de su camino".



"El club tiene una planificación determinada, un entrenador recién ingresado al club y es Nacional el que debe plantear o no su intención de poner el nombre arriba de la mesa", sostuvo.



"Se dijeron otras cosas allí y que el presidente Palma sabe, por lo tanto dejémoslo ahí", sentenció.