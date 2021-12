José Fuentes: "Este modelo de conducción tiene un apoyo masivo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

José Fuentes pretende ser el presidente de Nacional en el período 2021-2024 en fórmula con Alejandro Balbi. Es el candidato de la lista 1899 Compromiso Nacional. Entró a la directiva como oposición, pero se alineó a las ideas del oficialismo y hoy es la principal figura. Pretende hacer retoques en lo deportivo, sin Iván Alonso pero con Ojota Morales. Insiste en la continuación de lo que se viene haciendo.

-¿Cuáles son los pilares principales de su propuesta?



-Un pilar económico - financiero, que es seguir generando confianza e integridad, y estabilizar las cuentas. Nosotros tenemos un grupo de profesionales encabezado por Gonzalo Lucas y Gustavo Amoza muy bueno. Seguir en la línea de austeridad, control de gastos, y tope de sueldos. El otro gran pilar es lo social. En ese sentido buscaremos continuar con las obras. Pudimos entregar 250 palcos, pero hay que seguir con las obras en el GPC: mejorar las accesos a la Atilio García, agregar más baños en la Abdón Porte, hacer de nuevo los vestuarios, modificar el banco de suplentes, habilitar más ascensores. Lo mismo que en el Club Social. Ya tenemos casi 3.000 socios y hay que seguir con eso que nos va a garantizar en el corto plazo ingresos de un millón y medio, dos millones por año. Todavía faltan algunas cosas como habilitar la piscina y algunos gimnasios más. En Los Céspedes estamos inaugurando la sanidad y los vestuarios, nos queda todavía cambiar de lugar el comedor y modernizarlo, lo mismo que los dormitorios de los jugadores y una obra edilicia para los juveniles. En lo social buscamos seguir con la fundación, estamos muy orgullosos de haber instalado una UTU en Los Céspedes. Desde lo deportivo buscamos darle mayor comodidad a los juveniles. Para nosotros son clave porque necesitamos transferir seis o siete millones por año y eso solo lo podemos hacer con jugadores de la cantera.

-¿Cómo se integrará el área deportiva de Nacional?



-Seguirán Sebastián Taramasco, Fernando Curutchet como coordinador de formativas, Álvaro Recoba y Nelson Abeijón como técnicos de Tercera, con ellos buscamos ir formando entrenadores para Primera, y sumaremos a Ojota Morales para transmitir los valores de Nacional, la actitud que tienen que tener los jugadores. Lo novedoso es que no va a estar Iván Alonso en la estructura de Nacional.

-¿Van a anunciar qué harán con Martín Ligüera o si irán a buscar otro entrenador?



-Este año hemos tenido algún contratiempo, algunas decisiones que tomamos no fueron las mejores, pero no queremos agregarle en este momento un elemento más desestabilizador cuando todavía nos estamos jugando un campeonato para hablar de un nuevo técnico. Cuando termine el campeonato nos vamos a abocar a la nueva conformación del plantel y veremos también lo del cuerpo técnico.

-¿Considera que hay que mejorar ostensiblemente la política de contratación de jugadores para no perder tanto dinero en futbolistas que no rinden?



-No olvidemos que Nacional es el actual bicampeón. Este año, que nosotros coincidimos que el equipo no ha jugado bien, nosotros contratamos a Fernández, D’Alessandro y Gabrielli, tres jugadores destacados. Después contratamos a los mejores de un campeonato que recién había terminado, como Cándido, Almeyda, Cantera, Píriz y Vega. Todos coincidían que era un muy buen período de pases. Cuando cambiamos de DT, Ligüera nos pidió a Polenta, Zunino, Torito Rodríguez y Risso. Y los contratamos. Nacional en ese sentido no se equivocó, contrató a los mejores del momento, después no logramos el funcionamiento querido. Se ha instalado como que Nacional contrató mal, contratamos 38, pero se fueron 50.

-¿Cómo se parará usted frente a la AUF?



-Igual que ahora, trabajando en silencio. No somos de tener un método patotero, defendemos los intereses de Nacional donde se deben defender.



-¿Se considera favorito?



-No. Pero siento en la calle que este modelo de conducción tiene un apoyo masivo. En esta elección no se está eligiendo a un entrenador, o a un jugador, lo que se está definiendo es un modelo de conducción. Que el socio antes de tomar la decisión razone eso. Los DT o los jugadores que algunos proponen seguramente son los mismos que todos queremos, pero una elección va más allá de eso.