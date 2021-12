Nacional y el futuro del DT: el peso de las elecciones y del final del Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el medio de la definición del Campeonato Uruguayo, con la última fecha del Torneo Clausura que se disputará el próximo fin de semana, Nacional también atraviesa los últimos días de la campaña electoral de cara a las elecciones que se desarrollarán el sábado 4 de diciembre en el interior del país, y el sábado 11 de diciembre en el Gran Parque Central.

José Fuentes, por la lista 1899, Raúl Giuria, por la lista 12, y Daniel Majic, por la lista 1405, son los tres candidatos que pujarán por ser el nuevo presidente de Nacional por el próximo período de tres años. Dos de ellos ya han mostrado sus cartas respecto a lo que opinan sobre el próximo entrenador de Nacional, mientras que hay uno que aún no se ha expresado públicamente y que esperará para hacerlo cuando termine el Uruguayo.

Hoy la continuidad de Martín Ligüera aparece en tela de juicio aunque muchos no se aventuran a decir qué pasará. Es que el floridense es una persona muy querida dentro de todo Nacional, sumamente identificado con el club y con un Don de Gentes que todos quienes lo conocen destacan. Pues bien, ¿Qué ocurriría si Nacional logra ganar el tricampeonato con Ligüera? Está claro que sería muy difícil no dejarlo en el cargo, aunque hay que recordar que los tricolores no dependen de sí mismos para obtener el título del Campeonato Uruguayo. Por lo pronto, dos de los tres candidatos a la presidencia de Nacional ya anunciaron públicamente sus deseos de DT en caso de que triunfen.

CANDIDATOS. El oficialista José Fuentes fue el único que no anunció, hasta ahora, qué hará. En diálogo con Ovación señaló que “nuestra posición al día de hoy es respetar y proteger al técnico que está definiendo el campeonato. Me parece que hablar de técnicos en este momento es desestabilizar al club. No vamos a hablar de entrenadores hasta que termine el torneo, que ahora es lo más importante. Hay que poner toda la energía en la definición del campeonato. Al día de hoy el técnico que tiene Nacional es Martín Ligüera y lo vamos a respaldar”.

Raúl Giuria pretende contratar a Álvaro Gutiérrez. Foto: Gerardo Pérez.

Por el lado del Nono Giuria, ya es sabido que propone el nombre de Álvaro Gutiérrez como entrenador en caso de ganar las elecciones. También le confirmó a Ovación que tiene acordado de palabra el regreso del profe Marcelo Giarruso y al Cacho Juan Carlos Blanco como gerente deportivo. “Lo avalan los números que tiene. Alvarito es campeón con Nacional como jugador, dos veces campeón como técnico, y las dos veces vino en situaciones críticas; creo que Álvaro merece un día agarrar algo de cero y decir arranco, porque la vez pasada también agarró un campeonato de cero después de haber superado tres partidos tras el 5-0 que nos habíamos comido. Merece esa oportunidad, no como agarró la última vez, con el equipo último en puntos. Mucha gente decía que era conservador e hizo 70 goles y le hicieron 23”, afirmó Giuria.

“En varias ocasiones en directiva dije que el técnico era él, pero no solo eso, también en la campaña electoral anterior”, agregó el candidato a presidente de la lista 12.



Por último, la lista 1405 de Majic pretende que Guillermo Almada sea el entrenador de Nacional en caso de vencer el 11 de diciembre.

Álvaro Currais, el número tres de este movimiento, señaló ayer en el programa 100% Deporte (Sport 890) que “hablé con Pablo Rivero (representante de Almada), le planteé la situación, le pregunté si tendría interés de dirigir a Nacional y me dijo que a Guillermo siempre le gusta estar trabajando y más en un club como Nacional. Pienso que se puede llegar a un acuerdo porque hay cierto interés de Almada de estar en Uruguay”.

Esta agrupación pretende, además, a Matute Morales como coordinador de divisiones formativas y a Daniel Enríquez como director deportivo.



Nuevamente la pelota tendrá la verdad sobre el futuro entrenador de Nacional, aunque las elecciones juegan su partido en esta oportunidad.

Guillermo Almada, pretendido por la agrupación de Daniel Majic. Foto: @ClubSantos

GIURIA La vuelta del profe Giarruso “El Guti obviamente está dispuesto a venir, lo mismo que el profe Marcelo Giarruso. Al profe me lo encontré en Maldonado, que vino a saludarnos en la reunión con los socios y me dijo ‘Nono, si usted es presidente, cuente conmigo. Cuando llegue a Los Céspedes yo lo estaré esperando en la puerta’”, contó Raúl Giuria.

DT Los números de Ligüera El floridense apenas lleva 18 partidos dirigiendo al primer equipo de Nacional, con 10 triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, obteniendo el 63% de los puntos en disputa. Con su cuerpo técnico (Diego Ligüera y el profe Ignacio Barboza) obtuvieron el Uruguayo del 2020 dirigiendo en los últimos cuatro encuentros.