Luego del fallo, ¿cómo se define el Clausura si hay empate en el primer lugar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se emitió el tan esperado fallo y, como se preveía, fue favorable a Nacional. Las tablas sufrieron algunos cambios mínimos en virtud de que el tricolor no pudo ganar en su visita a Liverpool. Sin embargo, los dos puntos más que tiene ahora el equipo de Martín Ligüera los acercaron más al líder Peñarol y abre la posibilidad de que en la última fecha haya igualdad en el primer lugar del Torneo Clausura. ¿Cómo se definiría?

Primero recordemos cómo está la tabla en los primeros lugares:

- ​Peñarol 29

- Nacional 27

- Wanderers 26

- Progreso 25

- Cerro Largo 24



Ahí los que tienen chance (con la salvedad de que Progreso ya no la tiene porque le queda un solo partido) son cuatro. Cerro Largo aún debe jugar el lunes ante Montevideo City Torque y si gana llegará a 27.

Peñarol es el único que depende de sí mismo y en la última jornada enfrentará a Sud América.

- Si gana será campeón

- Si empata se coronará si Nacional y eventualmente Cerro Largo no ganan

- Si pierde precisará que no ganen el tricolor, el arachán ni Wanderers para llevarse el título.



Nacional recibirá a River Plate y debe ganar. Si lo hace necesita que Peñarol pierda para ser campeón y eventualmente Cerro Largo no gane. Si el aurinegro empata y el arachán vence quedarán igualados en el primer lugar.

Cerro Largo precisa vencer el lunes a MC Torque y en la última a Villa Española de visitante. Para ser campeón precisa además que Peñarol pierda y Nacional no gane.



Wanderers es el que menos chance tiene. Necesita vencer a Fénix, que pierda Peñarol y que no ganen Nacional ni Cerro Largo. Todo eso para igualar en el primer lugar a Peñarol.



¿Qué pasa si hay empate en el primer lugar del Clausura?

Hay dos posibilidades:

1. Si el empate es entre dos, se disputará un partido para definir el título, con alargue si hay empate en los 90' y penales de persistir el mismo.

2. Si es entre más de dos, el que tenga el peor saldo de goles quedará afuera de la definición y los dos primeros jugarán un partido final con el régimen antedicho.