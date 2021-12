José Fuentes: "El verdadero ganador es José Decurnex" porque "el socio valora lo que hizo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Fuentes fue el ganador de las elecciones de Nacional, pero quien encabezó la lista Compromiso Nacional 1899 destacó sobre todo que "el gran ganador fue José Decurnex".

Fuentes valoró mucho lo realizado por quien fuera el último presidente tricolor y entendió que lo mismo hizo el socio de Nacional: "Las elecciones eran la elección de un modelo de gestión y los socios valoraron esa gestión. Me alegro por Decurnex que ha sido un excelente líder en este proceso".

"A veces no solo depende de la pelota y Nacional creció mucho. Se agarró un club quebrado técnicamente y se creció mucho en lo edilicio y en lo social. El enojo que tuvimos fue por no andar bien este año, pero el socio reconoce el trabajo que se hizo", remarcó Fuentes.



El nuevo presidente tricolor también hizo referencia a Pablo Repetto como nuevo entrenador de la institución: "Lo acabo de llamar para decirle que puede decir que es el técnico de Nacional y lunes o martes ya va estar por aquí".



Consultado sobre qué era lo primero en lo que iba a trabajar a partir de la próxima semana contestó: "Hay que armar el plantel, pero no hay tareas nuevas porque hay un equipo que viene trabajando y ese equipo va a seguir".