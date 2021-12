José Decurnex: "Logramos una estabilidad económica que era una prioridad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Decurnex, presidente saliente de Nacional, llegó bien temprano al Gran Parque Central y no paró de sacarse fotos con los hinchas que así lo solicitaron durante las elecciones. "Presidente, lo quiero felicitar por la gran gestión que ha realizado, es una pena que no siga", le transmitieron algunos de los fanáticos.

Decurnex votó sobre la hora 11:00 y posterior a ello habló con los medios de comunicación presentes. "Logramos una estabilidad económica que era una prioridad, no hay empresa ni club en el mundo que pueda subsistir sin una estabilidad económica. Los objetivos se cumplieron, queda mucho por hacer, pero quedaron los cimientos para que este mismo equipo de trabajo siga trabajando para un Nacional cada vez más grande", dijo.

Así votó el actual presidente José Decurnex. Muy solicitado a la hora de las fotos en las afueras del GPC. Muchos socios lo felicitan por su gestión en las charlas mano a mano 👇 pic.twitter.com/Me6Q3EpRU3 — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) December 11, 2021

Sobre la decisión de no seguir como presidente (está como suplente de José Fuentes y en caso de que gane la lista 1899 será el presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras), Decurnex afirmó que "fue una decisión muy personal". "Son de esas que se toman solo, en mi caso tomando mate muy temprano. Creo mucho en la alternancia, en que venga también gente como lo propone la lista, gente más joven como Tatiani, como Bari, el mismo Gallo. Nacional es un mundo, Nacional necesita del trabajo y del talento de todos. Y yo me voy a quedar en el grupo, también es una decisión de poner a Nacional primero que nada; acá no hay individualismos, no hay personas, el conjunto fue lo que hizoque Nacional llegue después de estos tres años a donde está hoy", agregó.



Respecto al balance deportivo afirmó: "Es la directiva más ganadora de los últimos tres años. Ganamos dos Uruguayos, dos Supercopa, un Intermedio, un cuartos de final en Libertadores, venta récord de jugadores, una apuesta a las formativas que sigue siendo lo fundamental en este proceso. Es un proyecto deportivo que no está basado en nombres. Hoy no se vota un técnico o un jugador, se vota un modelo de gestión y este modelo de gestión demostró ser muy exitoso".



Decurnex lleva adelante la gestión por la posible renovación de Brian Ocampo y este sábado termina su mandato. Al respecto analizó que "sigo en Nacional para todo lo que se necesita y esa es una de las cosas que vamos a seguir trabajando. Se dilató porque puede existir alguna oferta del exterior, estamos evaluando eso y en esta semana o la semana que viene se va a tomar una decisión".